Kvinne døde etter å ha blitt tatt av flom i England

Derbyshire og South Yorkshire ble spesielt rammet av de voldsomme mengdene med vann som tømte seg over England fredag. Lørdag morgen vil tog fremdeles være innstilt på grunn av følgene etter regnværet.

Elva Don som renner gjennom Sheffield, Rotherham og Doncaster satte ny rekord da vannet ble målt til 6,3 meter, høyere enn den forrige rekorden som ble satt under en flom i 2007, skriver BBC. Sju varsler om livsfarlig flom gjelder fremdeles for strekninger langs elva, melder kringkasteren.

En kvinne døde etter at hun fredag ble feid ut i elva Derwent ved Rowsley, nordvest for Matlock, i Derbyshire. Hun ble ført med vannmassene og funnet over tre kilometer lenger nede i elva.