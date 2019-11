Flere skadd i knivstikking på London Bridge

Sjokkerende at Trondheim kommune ikke gjør noe med dette

Saken oppdateres.

Politikilder opplyser til Sky News at den angivelige gjerningsmannen er skutt og drept av politiet. Opplysningen er imidlertid ikke bekreftet av politiet.

Metropolitan Police opplyser på Twitter at de ved 14-tiden lokal tid fikk melding om en knivhendelse på London Bridge. De sier at flere personer er skadd, og at en mann er pågrepet av politiet.

En BBC -journalist på stedet sier han så en gruppe menn som slåss på broen, at politiet kom til stedet, og at det ble avfyrt skudd.

Bilder fra stedet viser en rekke politibiler på broen. Broen er sperret av. Også ambulanser er på stedet, ifølge Sky News.

Politiet ber folk i området om å følge instruksjoner fra politi på stedet.