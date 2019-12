Riksrettsrapport: Overveldende bevis for at Trump har misbrukt embetet

Får over en halv million til å oppgradere scene

Saken oppdateres.

Etterretningskomiteen i Representantenes hus la tirsdag fram sin rapport etter høringene for et par uker siden.

Rapporten konkluderer med at det foreligger overveldende bevis for at Trump misbrukte embetet sitt i Ukraina-saken.

«Riksrettsgranskningen har funnet at president Trump personlig og gjennom agenter innenfor og utenfor amerikanske myndigheter, krevde innblanding av en utenlandsk regjering, Ukraina, for å gagne sitt gjenvalg», står det å lese i rapporten.

Der konkluderes det også med at Trump forsøkte å hindre Kongressen i å gjennomføre granskningen.