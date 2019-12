USA innfører sanksjoner mot russiske gassledninger

Her er siste nytt om juleværet

Saken oppdateres.

Sanksjonene er del av en plan om å bruke 738 milliarder på forsvar.

– Jeg er stolt over å signere denne loven, som er den største investeringen i USAs forsvar noen gang, sa Trump under signeringsseremonien.

Russland og Kina fordømte allerede sanksjonene mens de ble behandlet i Kongressen. President Vladimir Putin har lovet gjensidige tiltak.

Nord Stream 2 er en rørledning som skal frakte gass fra Russland til Tyskland via Østersjøen. USA mener gassledningen er et verktøy for politisk tvang og innflytelse fra Russland.

Loven gir Trump 60 dager til å innføre sanksjoner mot skip som legger rør i Østersjøen eller utenlandske personer som bistår fartøyene. Sanksjonene rammer også byggingen av Turkstream til Tyrkia, en annen russisk gassledning.

Nord Stream 2 er ventet å være i drift i løpet av de neste månedene.