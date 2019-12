Redningsaksjon etter to skiløpere i Åre

Vindkast på over 100 kilometer i timen på kysten

Saken oppdateres.

Det er politiet i Sverige som nylig har iverksatt en redningsaksjon på østsiden av Åreskutan i Åre.

En kvinne og en mann skal ha varslet at de trenger bistand.

Ifølge politiet skal de to være ute på ski, og har havnet i det de selv karakteriserer som full storm.

- Mannen har skadet et kne, og får mer og mer vondt. Paret skal ha funnet seg et sted med ly for vinden, skriver politiet.

Politiet har nå kalt ut fjellredningsmenn som skal hente de to med skuter.