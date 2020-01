En av Midtøstens mektigste drept - oljeprisen gikk opp

Tydelig at nabolaget benytter stedet som deponi for søppel

Minst fire personer ble drept da flere raketter slo ned på området ved den internasjonale flyplassen i Iraks hovedstad Bagdad fredag. Angrepet skal ifølge Newsweek ha blitt gjennomført med amerikanske droner.

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon har bekreftet angrepet og opplyst at det ble beordret av president Donald Trump.

– USA har drept den iranske generalen Qasem Soleimani som et ledd i en forsvarshandling, opplyser Pentagon.

Samtidig bekrefter iranske myndigheter at Qasem Soleimani er drept.

Oljeprisen gikk opp

Oljeprisen hoppet opp med over 4 prosent etter meldingene om at USA hadde utført angrep mot en iransk general i Irak.

Nyheten om at Qasem Soleimani hadde blitt drept i amerikansk rakettangrep ved flyplassen i Bagdad natt til fredag, førte til økte oljepriser.

Prisen på nordsjøolje steg med 4,4 prosent til 69,16 dollar og amerikansk lettolje – WTI steg med 4,3 prosent til 63,84 dollar over økt bekymring fra investorer som fryktet en svikt i forsyningene av olje etter angrepet.

Senere flatet oljekursen noe ut, men er fremdeles godt over prisnivået fra torsdag.

– Dette er mer enn bare å slå til noen på nesa. Dette er en demonstrasjon av aggresjon og en provokasjon som kan utløse en ny krig i Midtøsten, sa oljetrader Stephen Innes til nyhetsbyrået AFP.

Det amerikanske angrepet mot Soleimani kom som en reaksjon på at demonstranter USA mente var støttet av Iran, brøt seg inn i den amerikanske ambassaden i Bagdad før nyttår. Iran avviste beskyldningene, men president Donald Trump truet likevel Iran med gjengjeldelse.

Martyr

– Revolusjonsgarden kunngjør at den strålende lederen av Islam, Qasem Soleimani, etter et liv i tjeneste, led martyrdøden i et angrep utført av USA på flyplassen i Bagdad fredag, lød kunngjøringen som ble lest opp på den statlige TV-kanalen i Iran.

General Soleimani var øverstkommanderende for Revolusjonsgardens elitestyrke, Quds-styrken, og han regnes som hjernen bak Irans operasjoner i land som Syria, Irak og Libanon.

Også nestlederen for den irakiske militsen PMF (Popular Mobilization Forces), Abu Mahdi al-Mohandes ble drept i angrepet. PMF er en del av en mektig paramilitær organisasjon i Irak bestående av en rekke militser som får iransk støtte.

Klokken 3.32 norsk tid, drøyt to timer etter de første meldingene om angrepet, la president Donald Trump ut et stort amerikansk flagg på Twitter.

Flyplassen i Bagdad ble truffet av minst tre raketter. Rakettene landet i nærheten av godsterminalen på flyplassen og antente to biler.

Etter demonstrasjoner

En sikkerhetsoffiser opplyste først at minst fire personer ble drept. Siden ble dødstallet oppjustert til fem. Det endelige antallet er ikke bekreftet etter at det ble kjent at Soleimani var blant de døde.

Rakettangrepet kommer i kjølvannet av heftige demonstrasjoner mot den amerikanske ambassaden i Bagdad de siste dagene. Nyttårsaften tok demonstranter seg helt inn i til resepsjonsområdet i ambassaden før de ble drevet tilbake. Bakgrunnen for demonstrasjonene var USAs bombing av en Iran-støttet milits inne i Irak hvor 25 personer ble drept.

USA har sagt at det var Iran som sto bak demonstrasjonene som førte til angrepet mot ambassaden, men dette ble avvist av ledere i Teheran som avfeide president Donald Trumps nyttårsønske med en trussel om gjengjeldelse.

Iran avviste kobling

– Iran vil fullt ut bli holdt ansvarlig for tapte liv eller skader på noen av våre anlegg. De vil betale en veldig høy pris. Dette er ingen advarsel, det er en trussel. Godt nytt år, tvitret Trump tirsdag kveld.

– Du kan ikke gjøre en fordømt ting! Dette har ingenting med Iran å gjøre, lød Irans øverste leder Ali Khamenei svar onsdag.

Etter demonstrasjonene bestemte USA å sende ytterligere 750 soldater til Midtøsten.