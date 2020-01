FNs generalsekretær med klar advarsel

Jeg beklager at statistikken og min sarkasme rundt denne har krenket noen

To unge menn skal ha blitt slått ned

Hvem trenger fiender når man har venner man kan beskylde for rasisme og antisemittisme?

Slik gikk Siv (38) ned i vekt og bygget muskler samtidig. To ting avgjør om du lykkes

– Jeg mener hun opptrer som en talsperson for regimet

Her trener du billigst i Trondheim

Plutselig oppdaget taxisjåfør Pål Lægran (71) at bilen hans var borte

Over 400.000 drevet på flukt i Afghanistan i fjor

Saken oppdateres.

Guterres kom med uttalelsen da han møtte pressen i New York mandag. Han konstaterte at det nye året har fått en urolig start, og at vi lever i farlige tider.

– Den geopolitiske spenningen er på det høyeste nivået dette århundret, og turbulensen tiltar, sa han.

LES OGSÅ: Soleimanis etterfølger lover hevn over USA

Den anspente situasjonen fører ifølge Guterres til at flere og flere land tar uventede beslutninger.

– Det har uforutsigelige konsekvenser og en alvorlig risiko for feilvurderinger, fortsatte han. Han nevnte ikke situasjonen omkring Iran direkte, men oppfordret til dialog og å huske krigens menneskelige lidelser.

ADRESSEAVISEN MENER: USAs drap kan starte storkrig

Storbritannia har redusert staben ved ambassadene i Iran og Irak. Dette er en forholdsregel og det foreligger ingen spesifikke trusler, melder Sky News.

– Tryggheten og sikkerheten for våre ansatte er av overordnet betydning og vi gjennomgår regelmessig vår sikkerhet, sier en talsperson for britisk UD.

Ambassadene i Bagdad og Teheran forblir åpne, og ambassadør Stephen Hickey i Bagdad og Rob Macaire blir værende.

Etter det Sky News forstår, har britisk UD gått inn i «krisemodus» etter at USA likviderte lederen for den iranske Revolusjonsgardens eliteenhet, Qasem Soleimani, tvitrer Sky News' utenrikspolitiske redaktør Deborah Haynes.

EU holder krisesamtaler om Iran fredag

På grunn av den økte spenningen rundt Iran er et planlagt utenriksministermøte i EU fremskyndet til fredag.

Det opplyser diplomatkilder i Brussel mandag.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas tok mandag til orde for en framskynding av møtet. Etter den opprinnelige planen skulle utenriksministrene møtes i Brussel om to uker.

– Europa har nå en viktig rolle å spille med tanke på den truende eskaleringen av konflikten mellom USA og Iran, sa Maas i en uttalelse. Han mener EUs utenriksministre raskt bør bli enige om en felles innfallsvinkel. Maas snakket søndag med sine kolleger i Storbritannia, Frankrike og Italia, Nato-sjef Jens Stoltenberg og EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Tyskland vil også ta kontakt med Irak og klargjøre forholdet til landet etter at nasjonalforsamlingen vedtok å kaste ut alle utenlandske styrker.