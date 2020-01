Canadas statsminister: Passasjerfly ble trolig skutt ned ved en feiltakelse

- Utrolig trist at de legger ned et slikt tilbud

Saken oppdateres.

– Vi har etterretning fra flere kilder, deriblant våre allierte og vår egen etterretning. Bevisene tyder på at flyet ble skutt ned av et iransk bakke-til-luftmissil, sa Trudeau på en pressekonferanse i Ottawa torsdag.

– Dette kan nok ha vært utilsiktet, tilføyer Trudeau, som ikke vil utdype hva slags bevis han har sett.

Tidligere torsdag hevdet en Pentagon-kilde, en høytstående etterretningskilde i USA og en irakisk etterretningskilde overfor Newsweek at flyet trolig ble skutt ned av et iransk rakettforsvarssystem ved en feiltakelse.

The New York Times har fått tilgang til og verifisert et videoopptak som viser det som kan være et missil treffe flyet.

Iran avviser

Iranske myndigheter mener teorien ikke kan stemme.

– Flere nasjonale og internasjonale fly var i iransk luftrom samtidig på samme høyde på 2.440 meter, sier Ali Abedzadeh, som leder landets luftfartsmyndighet og som også er landets visesamferdselsminister.

– Ryktene om at et missil rammet flyet kan umulig være korrekte. Det er ulogisk, sier han.

USAs president sier at han ikke tror flystyrten hadde noen mekanisk årsak.

– Jeg har mine mistanker, sa Donald Trump da han fikk spørsmål om flystyrten under et pressetreff i Det hvite hus torsdag.

– Flyet fløy over et urolig område og noe fælt skjedde, sa Trump, uten å utdype.

Luftvernsystem

Boeing 737-800-flyet fra Ukraine International Airlines styrtet bare minutter etter avgang fra flyplassen i Teheran onsdag morgen. Alle de 176 om bord mistet livet.

Flyet ble angivelig truffet av et missil skutt ut fra et russiskprodusert luftvernsystem kalt Tor M-1, i Nato kjent som Gauntlet, opplyser Newsweeks tre kilder.

To Pentagon-kilder mener det var en feil som skjedde som følge av at det iranske rakettforsvarssystemet trolig var blitt aktivert etter at Iran hadde angrepet to militærbaser i Irak med missiler. Missilangrepet mot basene var svar på at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar. Flystyrten fant sted noen timer etter angrepet mot militærbasene.

Pentagon vil ikke offisielt kommentere påstandene.

På spørsmål om han mener at USA med sitt angrep i Irak bærer skyld for flykatastrofen, svarte Trudeau:

– Jeg tror det er altfor tidlig å på noen måte trekke konklusjoner eller fordele skyld eller ansvar.

Iran vil samarbeide med USA

Iran har sendt en invitasjon via Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) til den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) om å la USA delta i etterforskningen, opplyser to anonyme kilder til The New York Times.

Abedzadeh forsikrer at USA som produsentland, samt de øvrige landene hvor passasjerene kom fra, vil bli holdt løpende orientert.

Sverige er blant landene som sender eksperter fra havarikommisjonen til Iran for å delta i etterforskningen som ledes av Teheran.

Blant de omkomne var minst ti svensker, 82 iranere, 63 canadiere, fire afghanere, tre briter og minst to ukrainere.

Johnson bekymret

Storbritannias statsminister Boris Johnson ser med «stor bekymring» på saken og krever en «fullstendig, troverdig og åpen» etterforskning for å finne ut hvorfor flyet styrtet. Det opplyste hans kontor torsdag etter at Johnson hadde snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på telefon.

Onsdag begynte det å sirkulere bilder som angivelig viste deler av et Tor M-1-missil som skal ha blitt funnet i en forstad sørvest for Teheran. Torsdag sa det ukrainske nasjonale sikkerhets- og forsvarsrådets leder Oleksij Danylov at antimissilsystemet er en av flere ulike årsaksteorier som Ukraina nå ser nærmere på. Andre mulige teorier er sammenstøt med drone, teknisk svikt eller terrorangrep.