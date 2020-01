Newsweek: Pentagon-kilder tror fly i Iran ble skutt ned ved en feil

Mads Østberg klar for ny WRC2-sesong for Citroën

Også en høytstående etterretningskilde i USA og en irakisk etterretningskilde oppgir disse opplysningene overfor Newsweek.

Boeing 737-800-flyet fra Ukraine International Airlines styrtet bare minutter etter avgang fra flyplassen i Teheran onsdag morgen. Alle de 176 om bord mistet livet.

Flyet ble angivelig truffet av et missil skutt ut fra et russiskprodusert luftvernsystem kalt Tor M-1, i Nato kjent som Gauntlet, opplyser de tre kildene til magasinet.

To Pentagon-kilder mener hendelsen skjedde ved en feiltakelse som følge av at det iranske rakettforsvarssystemet trolig var trolig blitt aktivert etter at Iran hadde angrepet to militærbaser i Irak med missiler. Missilangrepet mot basene var svar på at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar. Flystyrten fant sted noen timer etter angrepet mot militærbasene.

USAs sentralkommando, som har Pentagons oppsyn med Midtøsten, avviser å kommentere saken overfor Newsweek.

Storbritannias statsminister Boris Johnson ser med «stor bekymring» på saken og krever en «fullstendig, troverdig og åpen» etterforskning for å finne ut hvorfor flyet styrtet. Det opplyste hans kontor torsdag etter at Johnson hadde snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på telefon.