Saken oppdateres.

Vulkanen, som ligger i Batangas-provinsen, 66 kilometer sør for Manila, spyttet søndag damp og aske rundt 100 meter opp i lufta.

Filippinenes seismologiske institutt (Phivolcs) har hevet farenivået til to, noe som betyr at det kan komme et større utbrudd med det første.

Taal-vulkanen er Filippinenes nest mest aktive og et populært utfartssted. Publikum advares nå mot å komme for nær på grunn av fare for kraftige utblåsninger og giftige gasser.

