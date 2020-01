Mistenker at den ene føreren har kjørt på rødt lys

«Afrikas rikeste kvinne» anklages for å ha flådd Angola

Saken oppdateres.

I forrige måned sperret angolanske påtalemyndigheter bankkontoene og verdipapirene til dos Santos og hennes kongolesiske ektemann Sindika Dokolo.

Nå har International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) publisert en rekke dokumenter som skal vise at den 46 år gamle forretningskvinnen har syltet ned flere hundre millioner dollar på kontoer i utlandet. Pengene kommer ifølge ICIJ fra lån og kontrakter som er gitt til den angolanske staten.

Angola er rikt på diamanter og olje, men er likevel ett av verdens fattigste land. Equinor er blant en rekke utenlandske selskaper som har investert stort i oljeutvinning utenfor landets kyst etter å ha sikret seg kontrakter med landets myndigheter.

– Hjelp fra vestlige rådgivere

120 journalister i 20 land har jobbet med saken, som er basert på over 715.000 dokumenter og fått navnet «Luanda-lekkasjene». Ifølge ICIJ viser den hvordan «en hær av vestlige finansselskaper, jurister, revisorer, regjeringstjenestemenn og forvaltningsselskaper» har hjulpet paret å skjule verdier fra skattemyndighetene.

Flere av konsulentselskapene er navngitt, men de har ennå ikke kommentert opplysningene.

Gravejournalistene skal ha funnet et nettverk av over 400 såkalte skallselskaper i 41 land som kan knyttes til dos Santos og ektemannen. 94 av dem ligger på Malta, Mauritius og i Hongkong, som har lovverk som sikrer finansverdenen mot offentlig innsyn.

– Vår undersøkelse viser et ødelagt internasjonalt reguleringssystem som tillater profesjonelle konsulentselskaper å tjene de mektige mens det knapt stilles et eneste spørsmål, skriver ICIJ.

Anklager medier for rasisme

Dos Santos avviser anklagene i rundt 30 Twitter-melding skrevet på både engelsk og portugisisk. Her anklager hun blant annet journalistene for løgn.

«Min formue er bygd på min karakter, min intelligens, utdanning, arbeidskapasitet og utholdenhet», skriver hun blant annet.

Hun anklager også den portugisiske TV-kanalen og avisen SIC-Expresso, som er med i ICIJ, for rasisme og fordommer som hun mener minner om kolonitiden da «en afrikaner aldri kunne regnes som jevnbyrdig med en europeer».

Også dos Santos' advokat avviser anklagene i et intervju med avisen The Guardian. Han mener det er snakk om et samordnet angrep som Angolas nåværende ledere står bak.

Fjernet som oljedirektør

Isabel dos Santos var tidligere leder for Angolas statskontrollerte oljeselskap Sonangol. Men farens etterfølger, Angolas president João Lourenco, tvang henne ut av selskapet etter at han ble valgt i 2017.

Magasinet Forbes anslo i fjor at hun var god for en formue på 2,2 milliarder dollar, som tilsvarer nesten 20 milliarder kroner.

Onsdag i forrige uke sa dos Santos at hun selv vurderer å stille som presidentkandidat ved valget i 2022.

ICIJ har tidligere stått bak avsløringen av skatteskandalen kjent som Panama Papers, som viste hvordan rike mennesker fra en rekke land, også Norge, har brukt skatteparadiser til å unnslippe skatt