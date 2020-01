WHO: Utbruddet av Wuhan-viruset er en internasjonal folkehelsekrise

Saken oppdateres.

Krisekomiteen i WHO kunngjorde sin beslutning litt før klokka 21 torsdag, etter et drøyt 7 timer langt møte.

Beslutningen om å erklære utbruddet, som startet i millionbyen Wuhan i Kina, for internasjonal folkehelsekrise innebærer økt internasjonalt samarbeid i kampen mot spredningen av viruset.

Det nye coronaviruset har foreløpig tatt livet av 170 mennesker i Kina, men det er ikke meldt om dødsfall i andre land.

Ifølge WHO er det påvist smitte hos 8.100 mennesker verden over, de aller fleste i Kina. Det er flere enn de som fikk påvist smitte under Sars-epidemien for 17 år siden.

Til tross for utbruddet understreker WHO at de ikke er grunn til å advare mot reiser til Kina. En rekke internasjonale flyselskap har imidlertid innstilt sine ruter til Kina.

