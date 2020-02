Dansker som ble hentet fra Kina, har ingen tegn på virussmitte

Saken oppdateres.

De fire kom med fly til Roskilde lufthavn og måtte gjennom en sjekk.

– Det er en riktig god nyhet at de fire borgerne som landet i Danmark, ikke har symptomer på det nye coronaviruset, sier helseminister Magnus Heunicke ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Likevel blir de bedt om å holde seg hjemme de nærmeste dagene, og de vil få oppfølging av helsevesenet. De har fått grundige instruksjoner om hvilke forholdsregler de må ta.

Dansk hjelp til Norge

Norge har fått hjelp av Danmark til å hente hjem en borger fra Kina.

– Vi er svært glad for det nordiske samarbeidet og at vi har fått assistanse fra danske myndigheter med å legge til rette for hjemreise for en norsk borger. Vi vil ikke kommentere reisedetaljer annet enn at transport til Norge vil skje på en forsvarlig og hensiktsmessig måte, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG sent fredag.

Ingen opplysninger om norsk borger

Det norske Utenriksdepartementet (UD) har et nært samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i arbeidet. Personer som får assistert retur fra Kina, blir fulgt opp av lokalt helsevesen etter gjeldende råd fra (FHI), opplyser UD.

Overfor NTB kan UDs pressevakt lørdag ikke gi noen ytterligere opplysninger om den norske borgeren som ble hentet.

Lørdag opplyste den kinesiske regjeringen at ytterligere 46 mennesker har dødd av det nye coronaviruset i landet, og det totale dødstallet er nå oppe i 259.