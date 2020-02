President Donald Trump frikjent av Senatet i riksrettssaken

Fakta om riksrettssaken mot Trump

* Et flertall i Representantenes hus vedtok i desember å stille president Donald Trump for riksrett.

* De to tiltalepunktene dreier seg om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid.

* Bakgrunnen for saken er at Trump anklages for å ha forsøkt å presse Ukraina til å starte en etterforskning som ville involvert Joe Biden, som forsøker å bli Demokratenes kandidat i presidentvalget til høsten.

* 5. februar ble Trump som ventet frikjent i Senatet, hvor Det republikanske partiet har flertall.

* 52 senatorer stemte for å frikjenne Trump for maktmisbruk, mens 48 stemte mot. 53 stemte for å frikjenne presidenten for å ha hindret Kongressens arbeid, mens 47 stemte mot.