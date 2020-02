Virus-varsler Li Wenliang er død

Risikoen er stor for at Midtbyen blir bussfri til våren

34-åringen døde selv av viruset.

Motstridende meldinger om den unge legens dødsfall vekket oppsikt torsdag. Den første meldingen om at Li var død, kom i Global Times, en engelskspråklig versjon av statlige Folkets Dagblad.

Etter noen timer kom imidlertid kontrabeskjed: Li hadde hatt hjertestans og tilstanden var kritisk, men legen var i live.

Sent torsdag kveld norsk tid melder imidlertid Hongkong-avisa South China Morning Post at sentralsykehuset i Wuhan bekrefter dødsfallet, og også nyhetsbyrået AP gjengir bekreftelsen.

– Han ble dessverre smittet i kampen mot lungebetennelsesepidemien forårsaket av det nye coronaviruset. Vi beklager det dypt og sørger, heter det i en melding sykehuset har lagt ut i sosiale medier i Kina.

Folkehelt

Li var spesialist på øyesykdommer. 34-åringen ble smittet av Wuhan-viruset etter å ha behandlet noen av de første tilfellene. Ifølge BBC har hans innsats for å advare om viruset gjort ham til folkehelt i Kina til tross for at han fikk problemer med politiet og ble anklaget for ryktespredning.

I slutten av januar fortalte Li selv om det som hadde hendt i det sosiale mediet Weibo – fra sykesenga på sin egen arbeidsplass.

Li behandlet sju pasienter som hadde det nye coronaviruset, og merket seg at sykdommen viruset forårsaker lignet lungesykdommen Sars.

Da han ble klar over det, sendte han advarsler i en privat meldingsgruppe med tidligere klassekamerater der han oppfordret dem blant annet til å advare familien.

Korreks

Politiet reagerte da skjermdump av meldingene hans ble spredt på internett. Det fikk politiet til å reagere, og Li fikk korreks.

– Jeg ville bare be klassekameratene mine om å være forsiktige, sa Li til CNN for noen dager siden.

Etter å ha behandlet en pasient med viruset den 10. januar, begynte Li å hoste, og innen et par dager fikk han også feber. 12. januar ble han lagt inn, og tilstanden hans ble etter hvert så dårlig at han ble innlagt på intensivavdelingen. 1. februar fikk han påvist det nye coronaviruset.

Meldingen om dødsfallet forårsaket sorg og mange reaksjoner i sosiale medier, blant dem som torsdag tvitret for å hedre legens arbeid var Verdens helseorganisasjon (WHO).