Comeback for Biden – skuffelse i Sanders-leiren

Saken oppdateres.

USAs tidligere visepresident ligger an til å vinne et flertall av delstatene som holdt nominasjonsvalg supertirsdag. Ikke minst innkasserte han seieren i Texas, der Bernie Sanders på forhånd ledet knapt på meningsmålingene.

33 prosents oppslutning til Biden mot 29 prosent til Sanders, viste resultatene da 90 prosent av stemmene var telt opp, ifølge The New York Times.

Supertirsdagen ble Bidens og Sanders dag. Så godt som alle de 14 delstatene ble vunnet av enten sentrumsorienterte Biden eller den mer radikale Sanders.

– Tydelig seier for Biden

Biden gjorde det som ventet bra i de sørlige, konservative delstatene, og kapret også seieren i Virginia, der det på forhånd var spådd et jevnt løp mellom Biden, Sanders og Michael Bloomberg. Han fikk også flest delegater med seg fra Massachusetts, hjemstaten til rivalen Elizabeth Warren.

– Det er en tydelig og stor seier for en kandidat som for bare noen uker siden ble ansett å være helt ute. Det er hans store tilbakekomst, sier USA-kjenneren Elizabeth Walentin til TT.

I Bernie Sanders' leir var det imidlertid skuffelsen som rådet etter hvert som resultatene tikket inn. Der var det håp om at 78-åringen ville gjøre en så bra supertirsdag at han ville få et så stort forsprang at de andre kandidatene ikke ville kunne ta ham igjen. Men slik gikk det ikke.

Det betyr at de neste nominasjonsvalgene blir minst like spennende som de 18 første.

Sanders leder i California

Kvelden startet bra for Sanders da det ble klart at han hadde vunnet sin egen hjemstat Vermont. Men det var høyst ventet, og deretter gikk den ene delstaten etter den andre til Biden. Det gjaldt blant annet Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas og Minnesota.

Til gjengjeld ligger Sanders an til en klar seier i den største delstaten California, i tillegg til Utah, Vermont og Colorado.

Spørsmålet nå er hvorvidt Elizabeth Warren vil kaste inne håndkleet. Hun tilhører i likhet med Sanders venstrefløyen i Det demokratiske partiet, og trekker hun seg, kan det gi flere stemmer til Sanders.

Bloomberg i det blå

Det er også høyst usikkert om Michael Bloomberg vil fortsette kampen om å bli Donald Trumps utfordrer. Den tidligere borgermesteren i New York har brukt milliarder av sin formue på en storstilt reklamekampanje for å overbevise velgerne om at han er rett mann til å slå president Donald Trump. Men supertirsdagen gikk ikke som forventet.

Selv om han greide sperregrensen på 15 prosent i flere delstater og fikk med seg delegater til sommerens landsmøte, vant han ikke en eneste en av dem. Et plaster på såret er at han vant i territoriet Amerikansk Samoa. Ifølge Bloombergs pressetalskvinne Julie Wood vil Bloomberg nå vurdere valgkampen sin.