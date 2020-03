Tett løp mellom Biden og Sanders – valgthriller i Texas

Ulovlig med russecamper i år: - Yngre jenter føler et press på å gjøre seksuelle tjenester

Saken oppdateres.

Etter å ha startet dårlig i nominasjonsprosessen om å bli Demokratenes presidentkandidat foran høstens valg, ser det ut til at Biden har reist kjerringa.

– Jeg er tilbake, sa 77-åringen fra talerstolen i Los Angeles.

Ifølge valgdagsmålinger, som blant andre CNN siterer, er det rivalen Bernie Sanders som kommer til å ta den største gulroten av dem alle: California. 415 delegater skal fordeles, og den er derfor svært viktig å vinne.

Der er foreløpig ikke klart hvem som vinner Texas, hvor det skal fordeles 228 delegater. Ifølge CNN er det har Biden en liten ledelse over Sanders, men alle stemmene er ennå ikke telt.

Det er heller ikke avgjort i Maine, hvor det skal fordeles 24 delegater.

Åtte seire

Så langt har Biden vunnet i Massachusetts, Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas og Minnesota, ifølge valgdagsmålinger og prognoser som amerikanske medier siterer.

– Det er en god kveld, det er en god kveld. Det ser ut til at den blir bedre. De kaller det ikke supertirsdag for ingenting, sa Biden fra et valgarrangement i Los Angeles tirsdag.

Det ble langt fra en super tirsdag for Elizabeth Warren. Det var ventet at hun kom til å vinne Massachusetts, som er hennes hjemstat, men der var det Biden som altså trakk det lengste strået, ifølge målingene.

I tillegg til California, ligger Sanders an til å vinne i hjemstaten Vermont, samt Colorado og Utah.

I tillegg til at det er nominasjonsvalg i 14 delstater, er det også valg på Amerikansk Samoa tirsdag.

Der var det tidligere borgermester i New York Michael Bloomberg som trakk det lengste strået der, ifølge valgdagsmålinger. Seks delegater skal fordeles der.

Over 1300 delegater

Valglokalene i Vermont og Virginia var de første som stengte under supertirsdag, hvor totalt 1.357 delegater skal fordeles mellom kandidatene i de 14 delstatene.

Deretter fulgte delstatene som ligger lenger vest. Valglokalene i California på vestkysten er ventet å stenge helt til slutt.

Prognosene viser at senator Sanders ser ut til å få flertallet av de 16 delegatene som skal fordeles i hans hjemstat Vermont, samt Colorado, hvor det skal fordeles 67 delegater. I Utah, som Sanders også ser ut til å vinne, er 29 delegater i spill.

Tidligere visepresident Biden ser ut til å få et flertall av de 99 delegatene som skal fordeles i Virginia. I North Carolina skal det fordeles 110 delegater, og Biden ser ut til å få et flertall av disse også.

Biden ser også ut til å ha vunnet i Alabama, hvor det skal fordeles 52 delegater, Oklahoma, hvor det skal deles ut 37 delegater, samt i Tennessee, hvor 64 delegater er i spill. I Arkansas skal det fordeles 31 delegater, mens det i Minnesota er 75 delegater i spill. Biden ser ut til å få et flertall av disse også. I Massachusetts skal 91 delegater fordeles.