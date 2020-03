21 virussmittede på cruiseskip i USA

Saken oppdateres.

Det var visepresident Mike Pence som kunngjorde resultatet av den første testingen av 45 personer om bord fredag. Han sa at den viste at to passasjerer og 19 fra mannskapet er smittet av viruset.

Cruiseskipet Grand Princess har ligget i karantene utenfor San Francisco med over 3.500 personer om bord siden onsdag, etter at det ble kjent at to passasjerer på forrige cruise hadde testet positivt, hvorav en er død.

Pence sier skipet nå skal flyttes til et avlukket kaiområde, og at alle de 3.533 om bord skal testes for viruset.

Bortsett fra dem som tester positivt, vil passasjerene deretter trolig kunne gå fra borde, mens mannskapet, som kan ha vært i kontakt med passasjerene på det tidligere cruiset, blir igjen om bord i karantene.

Fikk ikke lov å gå til kai

Grand Princess skulle på et cruise til Hawaii da det oppsto mistanke om virussmitte om bord. Skipet vendte da om, men fikk ikke lov å gå til kai i San Francisco og ble beordret til å holde seg på god avstand fra kysten.

Et helikopter fra nasjonalgarden heiste ned utstyr for testing, og de 45 personene om bord det var mest usikkerhet rundt, ble testet.

Ifølge Johns Hopkins-universitetet er det hittil registrert 278 tilfeller av koronasmitte spredt rundt om i halvparten av USAs delstater.

17 døde

Av dem har 17 dødd av sykdommen, 14 i delstaten Washington, to i Florida og en i California. De fleste av de døde i Washington var på samme sykehjem utenfor Seattle.

Spredningen har nå blant annet ført til at den store South by Southwest-festivalen i Austin i Texas er avlyst, i likhet med musikkfestivalen Ultra i Miami.

Mange bedrifter, som blant annet Microsoft og Google, har bedt sine ansatte jobbe hjemmefra inntil videre. Også myndighetene i King County, som inkluderer Seattle, har bedt flest mulig jobbe hjemmefra om de kan.

Fredag undertegnet president Donald Trump en ekstrabevilgning på 8,3 milliarder dollar til bekjempelse av koronaviruset i landet.

(©NTB)