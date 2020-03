Countrystjernen Kenny Rogers er død

Koronafast? Her er tolv råd fra Olga for å holde ut hverdagen alene hjemme

Saken oppdateres.

– Rogers-familien meddeler med tristhet at Kenny Rogers sovnet inn fredag kveld klokken 22.25 i en alder av 81 år. Rogers sovnet stille inn i sitt hjem, av naturlige årsaker, mens familien var samlet rundt ham, heter det i en kunngjøring fra familien.

Også Variety og Huffington Post omtaler dødsfallet lørdag morgen.

Kenny Rogers' representant Keith Hagan opplyser til AP at artisten døde i sitt hjem i Sandy Springs i Georgia.

Rogers' familie planlegger en privat bisettelse «av hensyn til den landsomfattende covid-19-situasjonen», opplyses det i uttalelsen. En offentlig seremoni vil finne sted på et senere tidspunkt.

Kenny Rogers ble født i Houston i Texas 21. august 1938.

Lang karriere

Hans karriere omfattet mer enn seks tiår der han gikk fra rock'n'roll og psykedelisk rock til jazz, countrypop og country. Han fikk en mindre hit i 1957 med låten «That crazy feeling». Hans første store gjennombrudd kom med den psykedeliske låten «Just dropped in (to see what condition my condition was in)» i 1967.

Han har berørt og inspirert millioner av mennesker verden over med kjente låter som blant annet «The gambler» fra 1978, «Lady», Islands in the stream», «Lucille», «She believes in me» og «Through the years»

Rogers hadde 24 nummer én-hits i sin karriere. Han ble innlemmet i Country Music Hall of Fame og fikk tre Grammy-priser.

Seks ganger ble han hedret med priser under Country Music Association Awards (CMA), deriblant i 2013 da han ble tildelt CMA Willie Nelson Lifetime Achievement Award.

To år senere ble han tildelt hedersutmerkelsen CMT Artist of a Lifetime Award. Han er også blitt kåret til «tidenes favorittsanger» i en felles spørreundersøkelse blant USA Today og Peoples lesere.

I løpet av karrieren samarbeidet han med artister som Dolly Parton, Sheena Easton og Lionel Richie, og han gjorde seg også bemerket som skuespiller.

Sviktende helse

I 2015, etter å ha solgt mer enn 100 millioner plater i løpet av karrieren, meldte han at han kom til å takke farvel til turnélivet for å tilbringe mer tid med kona og tvillingsønnene i tenårene.

De siste årene slet Rogers med skrantende helse, noe som blant annet resulterte i at han for to år siden besluttet å kansellere resten av sin daværende avskjedsturné i en alder av 79 år. Han var da fortsatt kjent for å gjennomføre to timer lange konserter.

– Jeg ønsket ikke å bruke evig lang tid på å pensjonere meg. Jeg har virkelig satt pris på denne muligheten til å ta avskjed med fansen de siste to årene, sa Rogers i april 2018.

Året før røpet han overfor Rolling Stone at helsen hadde begynt å påvirke opptredenene hans.

– Jeg liker ikke å gå på scenen og måtte unnskylde. Det er slikt som skjer – du må ta beslutninger ut fra hva livet gir deg. Jeg har hatt et flott liv, jeg kan ikke klage, men det er på tide for meg å legge opp, sa han.

