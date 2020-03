Gutt død i jordskjelv i Kroatia

«Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry»

Saken oppdateres.

Jordskjelvet rammet et stort område nord for hovedstaden Zagreb klokken 6.23 søndag morgen. Styrken ble målt til 5,3. Skjelvets episenter var 7 kilometer nord for hovedstaden Zagreb, rundt 10 kilometer under bakken. Det opplyser det europeiske seismologiske instituttet (EMSC).

Øyenvitner melder om sprekker i murene på flere bygninger og hustak som er blitt ødelagt, og bygningsrester som lå strødd i gatene. Murbiter fra bygninger falt over biler i gatene.

Strømforsyningen forsvant midlertidig, og folk løp ut av hjemmene sine mens alarmer gikk av. Det ble også meldt om flere branner.

Zagrebs ikoniske katedral ble også ødelagt. Det ene av dens to spir kollapset. Katedralen var blitt gjenoppbygd etter at den raste sammen i et jordskjelv i 1880.

Myndighetene advarte folk som løp ut fra sine hjem, om å huske på å holde avstand til hverandre og redusere risikoen for å spre koronaviruset.

Skjelvet kunne merkes også i naboland. Minst to etterskjelv ble registrert etterpå.