Koronapandemien truer millioner av barn

Fem gode apper for hjemmetreningen

Har hentet nær 800 døde fra boliger i Ecuadors største by

Snørekord for april: Her falt det nesten en halv meter snø det siste døgnet

- Siktelsen gjelder svært alvorlige forhold, og dette utgjør en sterk motivasjon for siktede til å påvirke sine søsken

18 prosent av politiet i New York er syke

AP: Trump reagerte for sent på koronaviruset

Har hentet nær 800 døde fra boliger i Ecuadors største by

Saken oppdateres.

– Bare gjennom koordinert internasjonal innsats kan vi forhindre at denne verdensomspennende helsekrisen blir en global katastrofe for barn, sier lederen for Unicef i Tyskland, Christian Schneider, til DPA.

Han viser til at nærmere 40 prosent av alle afrikanere ikke har tilgang til rent vann og såpe, som er det enkleste og mest effektive middelet for å bekjempe spredning av koronavirus.

Hvert eneste år dør det rundt 300 000 barn i verden av diarérelaterte sykdommer som er direkte relatert til mangel på rent vann.

Det illustrerer hvor sårbare mange barn er for koronasmitte, påpeker lederen for Unicef i Danmark, Karen Hækkerup.

Overfylte flyktningleirer

Schneider er særlig bekymret over barna som lever i overfylte flyktningleirer i land som Syria og Hellas.

– Mange av barna der lider fra før av feilernæring og sykdom, og de har et svekket immunforsvar som er dårlig i stand til å møte nye farer, sier han.

At koronaviruset også sprer seg i tett befolkede Bangladesh, gir særlig grunn til bekymring, mener Schneider.

– Over 850 000 medlemmer av rohingya-minoriteten fra Myanmar lever i overfylte flyktningleirer der, sier han.

Humanitær katastrofe

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland deler Unicefs bekymring og slo tidlig alarm da pandemien var et faktum.

– Risikoen er veldig høy for at viruset spres til overbefolkede flyktningleirer i Asia, Midtøsten og deler av Afrika, og det vil føre til en humanitær katastrofe om vi ikke kan beskytte de som er mest utsatt, advarte han i forrige måned.

– Humanitær hjelp er helt avgjørende for å bremse spredningen. For eksempel er leveranse av såpe, rent vann og hygienefasiliteter med på å forebygge koronasmitte i sårbare lokalsamfunn, påpekte Egeland.

Norge har et ansvar

Redd Barna mener Norge har et særlig ansvar for å hjelpe barna som sitter i greske flyktningleirer.

EU-land har blitt enige om å hente ut 1600 barn fra de greske leirene, men statsminister Erna Solberg (H) sier nei til å hente noen til Norge.

– Svaret er ikke å stenge inne de desperate menneske i leirene. Svaret er å gå sammen med andre land om å hjelpe Hellas. Hellas må få hjelp til å evakuere barn og andre sårbare mennesker umiddelbart og forsvarlig, med gode smitteverntiltak, sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange.

– Forholdene i de greske flyktningleirene er helt uakseptable, slår generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors fast, som slutter opp om kravet om å hente noen av barna til Norge.

Opprop

Det samme gjør Kjell Magne Bondevik (KrF), Odd Einar Dørum (V), Bjørn Tore Godal (Ap), Victor Norman (H), Anne Enger (Sp) og Heikki Eidsvoll Holmås (SV).

Sammen med 13 andre tidligere norske statsråder har de undertegnet et opprop med krav om at Norge tar imot enslige mindreårige og barnefamilier fra den overfylte Moria-leiren på Lesvos.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim avviser utspillet kontant.

– Det er et triks de politiske asylaktivistene bruker, sier han til Aftenposten.

Må gjøre alt

Unicef ber på sin side regjeringer og private selskap og givere om å gjøre alt for å beskytte de mest sårbare barna.

Som følge av koronastengte skoler går blant annet 365 millioner barn nå glipp av skolemåltider, som for mange av dem har vært det eneste faste måltidet de har fått, advarer Verdens matvareprogram (WFP).

Dette kan få fatale følger for mange som fra før er feil- og underernærte.

– I tillegg til ødeleggende helsemessige konsekvenser kan fattige land nå bli fortært av sosiale og økonomiske flammer som ytterligere vil forverre situasjonen for barna der, sier Schneider.