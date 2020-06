NFF vil åpne for publikum på eliteseriekamper

Politimann siktes for forsettelig drap på George Floyd

Saken oppdateres.

De tre andre politifolkene som deltok i pågripelsen, siktes også i saken, opplyser hun.

– Dette er et viktig steg for rettferdighet, skriver hun i meldingen.

George Floyds familie krever at alle fire politifolkene som deltok under pågripelsen som endte med at 46-åringen døde, pågripes.

– Vi ønsker rettferdighet i dette som foregår nå, sa Quincy Mason, Floyds sønn onsdag.

Minneapolis-politiet har identifisert mannen som presset kneet mot Floyd, som Derek Chauvin, og de øvrige tre som Thomas Lane, J.A. Kueng og Tou Thao.

Ifølge siktelsen mot Chauvin skal Lane to ganger ha spurt ham om de skulle snu Floyd. Chavin holdt imidlertid på at Floyd skulle ligge på magen.

Crump mener dette viser at Chauvin mente å drepe Floyd og sier han ble «torturert til døde».

To obduksjonsrapporter har konkludert med at George Floyd døde på grunn av trykket mot halsen under pågripelsen.