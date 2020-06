Sør-Korea: – Nord-Korea har sprengt samarbeidskontor i lufta

Derfor mener RBK-profilene at Adressa har rett

Fant denne i vann i Bymarka: - Jeg så at den hadde en munn

Kvinne er siktet for å ha forgiftet ektemannen. Nå skal Kripos inn i saken

- Det har vært et voldsomt trøkk her den siste uka

To spørsmål til kommunen om de henslengte sparkesyklene

To tilfeller av koronasmitte på New Zealand etter tre uker

Oslo Børs opp over 2 prosent

Saken oppdateres.

Folk i nærheten kunne tirsdag høre lyden av eksplosjonen og se røyk, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Sør-Koras gjenforeningsdepartement bekrefter at kontoret er ødelagt. Det lå i nærheten av industriområdet i Kaesong, ikke langt fra grensa mot Sør-Korea.

Forholdet mellom de to koreanske landene har i det siste surnet ytterligere, og Nord-Korea truet i helgen med å ødelegge kontoret i Kaesong.

LES OGSÅ: Skuddveksling mellom Sør- og Nord-Korea

Søsteren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, Kim Yo-jong, sa at «det ubrukelige» samarbeidskontoret om ikke lenge ville ligge i ruiner.

I forrige uke truet Nord-Korea med å kutte all kontakt med nabolandet. Nordkoreanerne har også reagert uvanlig sterkt på at sørkoreanske aktivister sender løpesedler med luftballonger over grensa mot Nord-Korea.

Flere analytikere har uttalt at Nord-Korea trolig har trappet opp retorikken fordi nedrustningssamtalene med USA har kjørt seg fast.

LES OGSÅ: Sør-Korea bruker mobildata for å spore nattklubbgjester