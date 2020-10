Nobelpris i medisin hedrer virusforskning

Solgte norsk sjømat for 8,6 milliarder

Saken oppdateres.

Harvey J. Alter, Michael Houghton og Charles M. Rice mottar prisen for 2020. Det opplyste det svenske Karolinska Institutet mandag.

Alter og Rice er amerikanere, mens Houghton kommer fra Storbritannia. Forskerne hedres for sine bidrag til kampen mot blodoverført hepatitt C, som forårsaker kroniske leverskader og leverkreft.

Som følge av koronapandemien har det vært ekstra oppmerksomhet rundt nobelprisen i medisin i år.

Nobelprisene gis vanligvis for prestasjoner som ligger langt tilbake i tid. Derfor lå det ikke an til at medisinprisen ville gå til noen som har jobbet direkte med koronapandemien.