Joe Biden et stort steg nærmere seier – valggrøsseren er ikke over

Saken oppdateres.

Fredag gikk Biden forbi Donald Trump i de to viktige vippestatene Pennsylvania og Georgia.

Dermed har sannsynligheten for at Biden kan flytte inn i Det hvite hus i januar, økt betraktelig, selv om tellingen fortsetter og valgresultatet lar vente på seg.

Mens Trump trenger å vinne de fleste av vippestatene som gjenstår, trenger Biden maks to, og vinner han Pennsylvania, har han seieren i boks.

Klare for fest

Joe Biden har flere ganger sagt at han er sikker på seier, og i hjembyen hans Wilmington i delstaten Delaware har demokrater begynt å forberede seg på fest. Den tidligere visepresidenten har varslet en pressekonferanse fredag kveld amerikansk tid.

New York Times melder at folk allerede har begynt å samle seg på stedet der Biden er ventet å tale, og at det er festet ballonger med stjerner og striper på sikkerhetsgjerdene.

Ifølge CNN er det også ventet at han vil ringe Republikanernes senatsleder Mitch McConnell for å snakke om regjeringsutnevnelser i løpet av dagen.

Biden øker forspranget

I den viktige vippestaten Pennsylvania, som ligger i rustbeltet i nordøst, hadde Biden sikret seg nærmere 14.000 flere stemmer enn Trump fedag ettermiddag. Hvis Biden innkasserer seieren i Pennsylvania, får han 20 valgmenn og har passert de 270 som trengs for å innta Det hvite hus.

Bidens ledelse har økt jevnt og trutt i takt med at forhåndsstemmene blir telt opp. En stor andel av disse har vist seg å komme fra demokrater, og det antas at det samme gjelder for dem som fortsatt ikke er telt.

Men opptellingen drøyer både her og i delstaten Georgia, der myndighetene har varslet at det blir omtelling selv om resultatet ennå ikke er helt klart.

I Georgia var Bidens ledelse på kun 1.536 stemmer fredag ettermiddag, mens det ennå gjensto å telle noen få tusen stemmer. Men omtellingen betyr at det endelige resultatet muligens ikke vil være klart før i slutten av november.

– Vi ser bokstavelig talt på en margin som er mindre enn en videregående skole. Når du har en så liten margin, så kan små ting utgjøre en forskjell, sier en av delstatens ledende valgfunksjonærer, Gabriel Sterling.

Han understreker at han fortsatt ikke ser noen tegn til omfattende valgfusk, slik president Donald Trump har påstått, og framholder at demokrater og republikanere samarbeider for å hindre fusk.





Trump tar innpå i Arizona

I delstaten Arizona, der Biden allerede ble utropt som vinner av nyhetsbyrået AP og Fox News onsdag, har Trump tatt igjen noe av Bidens ledelse. Men Biden ledet fredag ettermiddag fortsatt med rundt 43.000 stemmer – eller 1,4 prosentpoeng, ifølge New York Times.

Kommentatorer tviler på at Trumps innhenting er sterk nok til at han greier å ta igjen forspranget.

I tillegg har Bidens ledelse i Nevada økt i løpet av dagen. Der ligger han nå 1,6 prosentpoeng foran Trump, et forsprang som utgjør litt over 20.000 stemmer, ifølge AP.

Motvind i eget parti

Trumps valgkampstab har varslet en rekke søksmål i forbindelse med stemmeopptellingen, men så langt har de hatt lite suksess i domstolene.

Presidenten selv har gjentatte ganger hevdet at valget er i ferd med å bli stjålet av demokratene og at poststemmene som nå telles opp er «ulovlige».

Så langt han imidlertid fått liten oppbakking fra republikanske partifeller, tvert imot. Stadig flere tar til motmæle mot Trumps retorikk.

Susan Collins, som er gjenvalgt senator fra Maine, understreker i en epost til Politico at «delstater har myndighet til å bestemme hvilke spesifikke regler som skal gjelde under valget».

– Alle gyldige stemmer i henhold til delstatens lov bør telles. Anklager om uregelmessigheter kan avgjøres i domstolene. Vi må alle respektere resultatet av valget, skriver hun.

– Nesten sinnssykt

En annen republikansk folkevalgt, Adam Kinzinger, understreker også at det er domstolene som eventuelt må behandle anklager om valgfusk.

– Slutt å spre desinformasjon som har vist seg å være usann. Dette er i ferd med å bli sinnssykt, skriver han på Twitter.

Mitt Romney, senatoren som var republikanernes presidentkandidat i 2012, tar enda hardere i. Han anklager Trump for på hensynsløst vis å hisse opp «destruktive og farlige stemninger».

I en Twitter-melding skriver han også at Trumps anklager om at valget er stjålet, korrupt og fusket med «svekker institusjonene som utgjør grunnlaget for republikken».

Romney har ikke støttet gjenvalget av Trump.

– Påtroppende president

En av de få som indirekte har erklært Biden som valgvinner, er demokratenes speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi.

– Påtroppende president Joe Biden har et sterkt mandat til å lede landet, sa Pelosi tidligere fredag.

Trumps valgkampteam har imidlertid varslet at valget ikke er over ennå.

– Valget er ikke over. Den falske prognosen av Joe Biden som vinner er basert på resultater i fire delstater som langt fra er ferdige, skrev rådgiveren Matt Morgan i en uttalelse fredag formiddag.