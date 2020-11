Trump tror fortsatt på seier – men viser seg ikke offentlig

Etter nesten 20 år i gamet var hun lei. Nå gjør to ting at stjernen er sulten på enda et gull

Saken oppdateres.

– VI KOMMER TIL Å VINNE! VI GJØR STORE FRAMSKRITT. RESULTATER KOMMER INN FRA NESTE UKE. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!, tvitret Trump fra Det hvite hus tirsdag.

Samme dag uttalte utenriksminister Mike Pompeo at utenriksdepartementet er klart.

– Det vil bli en smidig overgang til en andre Trump-administrasjon, sa Pompeo på en amper pressekonferanse før han humret, tilsynelatende for å avvæpne uttalelsen.

Presidenten gjør seg fortsatt utilgjengelig for mediene og offentligheten. Samtidig blokkerer han Joe Bidens muligheter til å gjennomføre en maktovergang, på tross av Bidens tydelige seier i presidentvalget. Trump er den første amerikanske presidenten som bestrider resultatene i et presidentvalg han selv tapte, har nektet å innrømme valgnederlaget, og har satt i gang flere skrøpelige søksmål i delstater der Biden vant.

Flere av søksmålene ble avvist av retten umiddelbart, og andre levnes liten sjanse til å gjøre noe med Bidens knappe, men overbevisende marginer. Trumps forsøk på å holde på makten har blitt altoppslukende, for en mann som ofte gjør et poeng ut av å kalle motstandere «tapere».

Viser seg ikke, prater ikke

Han har unngått å vise seg i offentligheten, og det ser ut som alt vanlig arbeid som presidentembetet medfører, er blitt lagt på hylla. Presidenten spilte riktignok golf ved et par anledninger i helgen, men til gjengjeld er blant annet daglige etterretningsbrifinger fjernet fra timeplanen.

Trump prater heller ikke på telefonen med Fox News eller til andre journalister. Til gjengjeld er han svært aktiv på Twitter, hovedsakelig med tvitring om det han påstår var valgfusk. Den eneste nevneverdige presidentrelaterte handlingen Trump har gjort den siste uka var å sparke sin forsvarsminister Mark Esper på dagen, også dette på Twitter.

Donald Trump har ikke invitert Joe Biden til Det hvite hus for en prat, slik tradisjonen er for presidenter og påtroppende presidenter. Han har heller ikke åpnet for at Biden skal få tilgang til statlige kontorer, midler og ekspertise, slik man har gjort tidligere. Forvaltningsorganet GSA, som ledes av Trump-utnevnte Emily Murphy, har ikke tatt kontakt med Biden.

Biden lar kaoset ligge

Biden, som fikk rekordmange stemmer, men også anerkjenner at nesten halvparten av velgerne stemte på Trump, velger på sin side å overse kaoset. Han nevner knapt Trump i talene sine, og har allerede satt opp en ekspertgruppe for å planlegge hvordan han skal håndtere koronapandemien.

I Washington spekuleres det på hvem som omsider skal overbevise Trump om at slaget er tapt. Ekspresident George W. Bush, som er den eneste republikanske ekspresidenten som fortsatt lever, har gratulert Biden med valgseieren, men han er blant de få i partiet. Mandag gjorde Republikanernes leder i senatet, Mitch McConnell, det klart at han mener Trump er i sin fulle rett til å utfordre valgresultatene i retten.

Barr forsøker å gripe inn

Ingen av søksmålene til Trump ser ut til å ha muligheten til å endre valgresultatene, og ikke engang den planlagte omtellingen i Georgia vil ha muligheten til å vippe regnestykket over i hans favør. Trumps justisminister Bill Barr har imidlertid åpnet for å bruke føderale justismyndigheter for å etterforske visse valgfuskanklager.

Barr la til at useriøse og spekulative anklager om valgfusk ikke burde være grunnlag for å åpne føderale etterforskninger, men uttalelsen skapte likevel uro over at Trump vil gå enda lenger. Lederen for justisdepartementets avdeling for etterforskning av valgrelaterte forbrytelser, Richard Pilger, gikk av på dagen.

Joe Bidens innsettelse som USAs 46. president skjer 20. januar, om 71 dager.