Trump bør ikke få tilgang til sikkerhetsbrifinger, mener Biden

I et intervju med CBS News sier han at det skyldes Trumps «uberegnelige oppførsel».

– Jeg synes ikke det. Det er på grunn av hans uberegnelige oppførsel, og har ingen ting å gjøre med stormingen av Kongressen, sa Biden.

Videre la han til at han ikke ser noe poeng i å la Trump lese brifingene.

– Hvilken verdi er det i å gi ham en sikkerhetsbrifing? Hva slags påvirkning har han, om i det hele tatt, utover det faktum at han kan tabbe seg ut og si noe, spurte Biden retorisk.

Ny runde med riksrett

Selv om han er ute av Det hvite hus, handler fortsatt mye om Donald Trump i USA. Senatet skal til uka behandle den andre riksrettstiltalen mot den tidligere presidenten. Skal han bli dømt der, må det to tredels flertall til.

– Basen er lojal til president Trump og basen har vært veldig lojal mot meg, sa Marjorie Taylor Greene under en pressekonferanse.

Torsdag ble republikaneren fjernet fra alt komitéarbeid i Kongressen. 230 representanter, blant dem 11 republikanere, stemte for å ta fra Greene vervene. 199 stemte imot.

Politikeren har blant annet støttet opp om konspirasjonsteorien QAnon, antydet at flere masseskytinger var iscenesatt, og hevdet at Nancy Pelosi, demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, er skyldig i landssvik og bør henrettes.

Greene beklaget at hun hadde støttet konspirasjonsteoriene, men understreket at hun fortsatt er lojal til tidligere president Donald Trump. Under pressekonferansen advarte hun om at det republikanske partiet vil lide om det vender ryggen til henne eller Trump.

– Republikanske velgere støtter ham fortsatt, partiet er hans. Det tilhører ingen andre, sa hun.

– Et stort bedrag

Det demokratiske flertallet sikret flertallet, men elleve av Greenes partifeller stemte altså ja til å fjerne henne fra komiteene.

Greenes beskjed til de elleve var at det er «et stort bedrag» å stemme «mot sine egne», og at å gjøre det kan koste partiet i mellomvalget i 2022.