I dag kommer EUs AstraZeneca-avgjørelse

Saken oppdateres.

EMAs komité for legemiddelsikkerhet har gjort en grundig vurdering av et lite antall tilfeller av blodpropp hos personer som har fått vaksinen. En kunngjøring og eventuelle anbefalinger er varslet torsdag klokken 16.

Etter at det ble meldt inn tilfeller av blodpropp, har en rekke land, inkludert Norge, satt bruken av AstraZenecas vaksine på vent. EMA-direktør Emer Cooke sa tidligere i uken at fordelene ved vaksinen er større enn risikoen. Det samme sa WHO onsdag og anbefalte fortsatt bruk av vaksinen.

Rundt 17 millioner mennesker i EU og Storbritannia har fått minst én dose av vaksinen. Tidligere har AstraZeneca opplyst at de har fått rapporter om 37 tilfeller av blodpropp.

Folkehelseinstituttet har sagt at de vil foreta en uavhengig vurdering av om vaksinen fortsatt skal være en del av det norske vaksineprogrammet.

