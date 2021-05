Kan bli kastet ut etter 20 år: - Kommunen driver et råkjør mot en ressurssvak familie

Over 20 millioner smittede – ekspert frykter forferdelige uker i vente

Saken oppdateres.

Det siste døgnet har landet registrert 357 229 smittetilfeller og 3 449 koronadødsfall, opplyser helsedepartementet.

India går gjennom en koronakrise etter at en smittebølge skyllet inn over landet i vår. Tirsdag passerte landet 20 millioner smittetilfeller, et tall som nesten er doblet de siste tre månedene.

Eksperter mener tallene egentlig er mye høyere, og mener Indias pressede helsevesen ikke fanger opp på langt nær alle tilfellene.

Så langt har landet registrert over 220 000 koronadødsfall, viser de offisielle tallene.

LES OGSÅ: Fauci: - India bør innføre nedstenging

– Fryktelige uker i vente

Professor Ashish Jha ved Brown-universitetet i USA sier han er bekymret for India, og at landet har fryktelige uker i vente.

Han ber myndighetene ta grep, og sier han har vært i kontakt med folkevalgte i India som sier de tror det verste er i ferd med å gå over.

– Jeg har prøvd å fortelle dem at selv om alt går veldig bra, vil de neste uke fortsatt være forferdelige. Og det kan vare mye lenger, sier professoren.

Jha sier det er behov for klassiske smitteverngrep: målrettede nedstengninger, mer testing, munnbindpåbud og forsamlingsforbud.

– Det er det som kan slå ned denne bølgen, sier han.

LES OGSÅ: USA sender koronahjelp til India

– Nok er nok

Eksperter anslår at India i realiteten har langt flere koronadøde enn de 220 000 de offisielle tallene viser. USA, med en firedel av Indias befolkning, har mer enn 2,5 ganger så mange døde.

Samtidig viser tall for søndag denne helgen at 1 680 døde i New Delhi ble behandlet etter smittevernrutinene for koronadøde, samtidig som det offisielle tallet på døde i byen var 407.

Høyesterett i New Delhi har også varslet at myndigheter kan bli straffet for oksygenmangel på sykehusene, selv om ordrer ikke er blitt levert som planlagt.

– Nok er nok, uttaler domstolen.

Statsminister Narendra Modi er under kritikk for å ha underfinansiert helsevesenet, åpnet opp for tidlig og ikke stengt ned samfunnet igjen.

LES OGSÅ: 400 000 nye smittetilfeller på ett døgn

– Forferdelig krise

Samtidig er det nylig avholdt lokalvalg, og i Vest-Bengal er det nå 32 ganger så mye smitte som før valget.

– Det er en forferdelig krise, sier Punyabrata Goon i Vest-Bengals legeforum.

India vaksinerer rundt 2,1 millioner mennesker daglig, rundt 0,15 prosent av befolkningen.

– Dette kommer ikke til å ta slutt med det første. Hele landets sjel er i fare, sier virusekspert Ravi Gupta ved Cambridge-universitetet i England.