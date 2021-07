Landsbyboere: 25 personer drept i kamper med regjeringsstyrker i Myanmar

For tre år siden åpnet Martin (26) bakeriet. Nå har han kjøpt ny gård og utvider utsalget

Da Emilie søkte på lederjobb som 19-åring, hadde hun lite tro på at hun ville få den. Dagen etter kom tilbudet

Vi har sjekket munnbindbruken etter at påbudet ble fjernet: - Føler meg ikke utrygg uten munnbind

England ydmyket Ukraina – klare for semifinale

Han presset kroppen for hardt og endte på sykehus. Dette er faresignalene ved overtrening

Etter Hareides nei: Assistenten åpner for å bli

Afghanere på flukt etter at Taliban inntok viktig distrikt i Kandahar

Arsenal-legenden Patrick Vieira tar over Crystal Palace

Krisestart for Carlsen på dag to av bronsefinalen

Saken oppdateres.

Kampene brøt ut i Sagaing-regionen sentralt i landet fredag. Området har også tidligere vært åsted for sammenstøt mellom militæret og motstandsstyrker opprettet etter kuppet i februar.

Innbyggere opplyser til AFP at militære lastebiler ankom området, og at soldater åpnet ild mot landsbyen for å bli kvitt medlemmer av de lokale styrkene.

– Vi hørte artilleriskyting 26 ganger, sier en landsbyboer, som oppgir at de lokale styrkene forsøkte å gjengjelde angrepet, men uten å lykkes.

– De skjøt alle de så på veien og i landsbyen. De hadde ikke bare ett mål, sier mannen.

Landsbyboerne ventet til lørdag med å gå ut, og først da fikk de oversikt over hvor mange som var drept. 17 lik ble funnet av to ulike team lørdag, og ytterligere åtte lik ble funnet søndag. Flere skal ha blitt skutt i hodet.

Et medlem av motstandsstyrkene sier at det militære nærværet i området rundt Depayin er økende.

– Militæret har jaget oss i jungelen siden i morges, sier AFPs kilde.

(©NTB)