Alle ni om bord omkom i flyulykken i Örebro

Banken krevde eldre mann for hundretusener i erstatning. Selv snublet de på ett punkt: – Avgjørende

Trøndersk tenåringsjente hadde plutselig fått over 100 000 kroner på kort tid

Vi vet at ulykker med elsparkesykler ofte skjer om natten i rus. Det må vi hindre

Så mye betyr sommerhandelen for trønderske kommuner

Båt lå delvis under vann

- Treningsiveren er det ingenting å si på. Men det er dumt at vedkommende var der med symptomer

Bolsonaro antyder at valget neste år kan bli avlyst

- Treningsiveren er det ingenting å si på. Men det er dumt at vedkommende var der med symptomer

Saken oppdateres.

olitiet skriver videre at ingen flere detaljer vil komme i løpet av natten.

– Det er en veldig alvorlig og tragisk hendelse, sa vakthavende befal Tomas Carlsén i redningstjenesten til nyhetsbyrået TT kort tid etter ulykken.

Det var åtte fallskjermhoppere og én flyger om bord flyet. Det styrtet da det skulle ta av fra rullebanen, opplyste Sjöfartsverkets pressesjef til Expressen.

Flyet brant på ulykkesstedet, og flammene ble slukket av flyplassens redningstjeneste. Politiet betegnet ulykken som et «totalhavari».

Bilder fra stedet viser store flammer og mye røyk etter styrtet. Ulykken ble varslet klokka 19.23..

Sorg

Mange har uttrykt sorg og fortvilelse i Sverige etter ulykken.

– Jeg tenker på dem som er rammet, på deres familier, samt nære og kjære i denne svært vanskelige stund. Jeg vil få uttrykke min dypeste deltakelse i deres sorg, sa statsminister Stefan Löfven til Expressen.

Det ble rekvirert en krisegruppe til flyplassen, der mange bekymrede pårørende hadde møtt opp. Også flere prester har rykket ut, og kirker i området åpner dørene for sørgende fra fredag morgen.

Granskning

Etterforskere fra den svenske havarikommisjonen skal undersøke vraket og forsøke å finne årsaken til styrten.

Flyet skal være et innleid fly av typen DHC-2 Turbo Beaver, ifølge det svenske fallskjermforbundet.

Flysikkerhetseksperter har trukket paralleller til flyulykken i Umeå i juli 2019. Også da omkom åtte fallskjermhoppere og en flyger.

– Det er knapt to år siden. Man kan undre seg over hvorfor et slikt havari skjer igjen. Det er snakk om mange menneskeliv, og det er mange pårørende som rammes, sa han til TT.

Ulykkesrapporten etter styrten i Umeå konkluderte med at småflyet som styrtet, både var lastet for tungt og feil. Flysikkerhetsekspert Jan Ohlsson påpekte overfor TV4 at fly med fallskjermhoppere er overrepresentert i ulykkesstatistikken.