Norske journalister fortsatt i Kabul: - Gårsdagen var spesielt tøff

Saken oppdateres.

NRK-journalist Wolasmal måtte avlyse en planlagt direkterapportering i Dagsrevyen fordi han var i en svært utfordrende sikkerhetssituasjon. Han har ennå ikke greid å komme seg ut av landet, sier NRKs utenrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen til Medier24. Han legger til at de har løpende kontakt med journalisten.

Dette er situasjonen i Afghanistan Taliban ble etablert av eksilafghanere i Pakistan under borgerkrigen i Afghanistan på 1990-tallet, med støtte fra pakistansk etterretning. De grep makten i Afghanistan i 1996.

I oktober 2001 ble Taliban styrtet av en allianse av USA-støttede krigsherrer. USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan.

I mai begynte USA og Nato sin tilbaketrekking fra Afghanistan. Taliban innledet samtidig en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet.

15. august inntok Taliban hovedstaden Kabul og presidentpalasset. President Ashraf Ghani forlot landet samme dag. Ifølge Reuters sier Taliban at de snart vil erklære at Afghanistan blir et islamsk emirat, slik det var sist Taliban styrte.

De fleste ansatte ved vestlige lands ambassader i Kabul er evakuert ut fra byen.

Hovedstaden preges nå av panikk og usikkerhet, og mange velger å rømme. Flere nyhetsbyråer har meldt om lange køer i bankene der folk ønsker å ta ut pengene sine, og en stri strøm av folk til flyplassen, som er den eneste veien ut av landet etter at alle grenseoverganger er overtatt av Taliban. Kilde: NTB

Evakuert til militærflyplass

Wolasmal sier selv i et opptak til NRK Dagsrevyen mandag kveld at han er evakuert fra den kaotiske sivile delen av flyplassen til roligere omgivelser på den militære delen.

– Gårsdagen var spesielt tøff. Jeg sto og prøvde å komme meg inn på den militære delen av flyplassen sammen med flere hundre desperate afghanere med familie og barn som sto der som sild i tønne. Jeg sto flere timer ved porten fram til mannskap fra forsvaret fikk evakuert meg ut, sier Wolasmal til egen kanal.

– Jeg er heldig. Jeg har norsk pass. Det har ikke de andre desperate menneskene som er her, sier han.

Prøver å hente hjem TV2-Græsvik

Fredrik Græsvik sa på sin side til TV 2 nyhetskanalen mandag at han hadde forsøkt å komme seg ut av landet, men at det er krevende også for utlendinger.

– De aller fleste av dem som ønsker å komme seg ut nå, vil bli avvist. Det er vanskelig nok for oss vestlige borgere som har ytret ønske om å få forlate Afghanistan, fordi det er så å si umulig å ta seg trygt til flyplassen under de rådende forholdene, sa Græsvik.

TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække sier til Medier24 at de jobber med å få Græsvik hjem.

– Han er fortsatt i Kabul og jobber for oss. Og så jobber vi med forskjellige løsninger for å få han hjem på en trygg måte, det er som han selv sier, det er vanskelig. Vi er i løpende kontakt med et lokalkjent sikkerhetsselskap og andre internasjonale medier underveis, sier Solbrække til nettavisen.

- Ekstremt kaotisk og dramatisk

Alt norsk personell tilknyttet ambassaden i Kabul er nå ute av Afghanistan, ifølge forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Resten kan ta tid, sier utenriksministeren.

Mandag kom det bilder av desperate folk på rullebanen på Kabuls internasjonale flyplass. Situasjonen har gjort at flyplassen har vært stengt også for militære fly store deler av dagen.

– Situasjonen på og ved flyplassen er ekstremt kaotisk og dramatisk. Jeg er glad for at vi fikk evakuert norsk personell i natt, og vi vil fortsette å evakuere så fort det åpner seg muligheter, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

– Men dette er en svært krevende operasjon, og vi må være forberedt på at det kan ta tid, legger hun til.

Skal evakuere enda flere

Forsvarssjefen sier til VG at det fortsatt gjenstår noen lokalt ansatte og deres familier i Kabul som også skal evakueres.

Norge stengte ambassaden og vedtok evakuering før helgen. Søndag inntok Taliban Kabul.

Forsvaret opplyser til NTB at de ikke kan kommentere saken ytterligere, men henviser til Utenriksdepartementet.

– Jeg kan bekrefte at vi i natt evakuerte ansatte, men vi er midt i en evakueringssituasjon, så jeg ønsker ikke å gi noen ytterligere detaljer om det av hensyn til sikkerheten til dem det gjelder, sier Søreide.

