Saken oppdateres.

Det har vært en eksplosjon utenfor flyplassen i Kabul. Amerikanske kilder opplyser til Reuters og CNN at det kan ha vært snakk om en selvmordsbombe.

– Alle nordmenn er gjort rede for, og ingen er fysisk skadd. Utover det har jeg ingen kommentar, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NTB.

Pentagon-talsmann John Kirby bekrefter på Twitter meldingene om en eksplosjon, men sier de så langt ikke har informasjon om sårede eller drepte.

En kilde CNN har snakket med, sier det er drepte eller sårede blant afghanere på stedet, men sier det ikke er kjent om amerikanere er rammet.

USAs president Joe Biden har blitt brifet om eksplosjonen, skriver kanalen.

Ifølge kilder fra det britiske forsvarsdepartementet skal det ikke være noen dødsfall blant de militære på flyplassen, som skal ha skjedd i nærheten av Baron Hotel, skriver The Guardian.

I forkant av hendelsen kom det advarsler om at flyplassen kunne være mål for et angrep. Tidligere torsdag ba Utenriksdepartementet alle norske borgere i Afghanistan om å holde seg unna.

– UD har mottatt troverdig informasjon om økt fare for terrorangrep mot flyplassen i Kabul. Vi oppfordrer mottakere av denne meldingen til å bevege seg bort fra flyplassen og til et tryggere sted, med mindre du får annen beskjed i direkte kontakt med norske myndigheter, skrev UD.

Torsdag ettermiddag bekrefter UD at de har fått meldinger om at en bombe gikk av utenfor Kabuls flyplass, og at det er uvisst om nordmenn er berørt.