Jan (29) ofret jobb i oljeselskap for å vise frem Trondheim på en helt ny måte

Fem skadet etter at taket løsnet på restaurant

Store problemer for Facebook og Instagram

Bedrageri-tiltalt nekter for å ha misbrukt Lindas identitet

Flere må ta ansvar for bråket på Lademoen

Er lovet penger for å hente Sagosen hjem til Trondheim

Bare to får toppkarakter i stor test: – Flere av dem ville jeg ikke kalt proteinbarer

EMA åpner for Pfizer-vaksinen som ekstradose

Store problemer for Facebook og Instagram

Romania stanser ikke-akutte operasjoner: – Som et oversvømmet Noahs ark

Intern feil førte til at Facebooks apper var ned mandag kveld

Intern feil førte til at Facebooks plattformer var nede i seks timer

Romania stanser ikke-akutte operasjoner: – Som et oversvømmet Noahs ark

Intern feil førte til at Facebooks apper var ned mandag kveld

Intern feil førte til at Facebooks plattformer var nede i seks timer

Saken oppdateres.

Plattformene begynte å slite like etter klokken 17.30, viser nettsiden Downdetector , som sporer problemer for ulike nettsider. Like før midnatt begynte problemene å løse seg.

– Vi har jobbet hardt for å gjenopprette tilgangen til våre apper og tjenester, og vi er glade for å kunne si at de nå er på vei til å fungere igjen, skriver Facebook på Twitter klokken 0.33 natt til tirsdag.

Feilen gjaldt også plattformer som WhatsApp, Instagram, og Messenger, som eies av Facebook. Plattformene deler mye av den samme infrastrukturen.

Brukere som besøkte sidene, ble møtt av en feilmelding om at nettstedet ikke var tilgjengelig.

Intern feil

Det var et mislykket forsøk på å konfigurere Facebooks rutere som førte til at plattformene, opplyser Facebook i en pressemelding.

– Feilen hadde store konsekvenser for hvordan våre datasentre kommuniserer, noe som førte til full stans, skriver selskapet

– Vi har ingen bevis for at brukerdata ble lekket som følge av nedetiden, skriver de.

Feilen førte også til problemer i mange av Facebooks interne systemer og verktøy. Dette førte til at det tok lengre tid for selskapet å finne og løse feilen.

Børsnedgang

Mandag stengte de amerikanske børsene med nedgang, blant annet som følge av driftsproblemene hos Facebook. Facebook-aksjen falt med hele 4,9 prosent.

Facebook har om lag 2,9 milliarder brukere.