To journalister får Nobels fredspris for ytringsfrihetskamp

Saken oppdateres.

– Ressa og Muratov får prisen for innsatsen for ytringsfrihet i Filippinene og i Russland. De er samtidig representanter for journalister som står opp for dette idealet i en verden der demokrati og pressefrihet har stadig trangere kår, heter det i Nobelkomiteens begrunnelse.

I år var det 329 nominerte til Nobels fredspris. Det er det tredje høyeste antall nominerte noensinne.

Den norske Nobelkomiteen vil først i midten av oktober si noe om hvilken form nobelfeiringen vil få.

Det er fremdeles usikkert om årets fredsprisvinner skal inviteres til Norge for å delta på en tradisjonell tildelingsseremoni i Oslo rådhus, eller om arrangementet 10. desember blir digitalt.

