Eksplosjon under fredagsbønnen i Kandahar-moské

Saken oppdateres.

Ifølge ubekreftede meldinger skal det dreie seg om et selvmordsangrep, og afghanske journalister melder om mange drepte og sårede.

Eksplosjonen i Fatemieh-moskeen fant sted under fredagsbønnen og bilder delt i sosiale medier viser store ødeleggelser.

Helsepersonell opplyser at minst sju mennesker er drept i eksplosjonen, men understreker at dette er foreløpige tall.

– Sju døde og 13 sårede har ankommet dette sykehuset, sier en av legene til AFP.

Andre kilder oppgir flere døde og sårede, men dette er ikke bekreftet.

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet, men den ytterliggående islamistgruppa IS tok tidligere i måneden på seg ansvaret for et tilsvarende angrep mot en sjiamuslimsk moské i Kunduz-provinsen der 46 mennesker ble drept.