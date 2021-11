Norge henter foreldreløst barn fra Syria-leir

Stenger Osloveien for all trafikk i tre dager

Bodø/Glimt politianmelder supporter for rasisme: – Trist sak for norsk fotball

Saken oppdateres.

Saken har hatt høy prioritet hos norske myndigheter. Allerede på vårparten startet arbeidet som mandag endte med at barnet ble hentet ut.

DNA-analyser bekreftet at det foreldreløse barnet hadde en norsk far.

– Vi har jobbet ganske lenge med identifisering. Straks vi fikk identifikasjon, hentet vi barnet ut, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til pressen mandag kveld.

Hun sier at den endelige DNA-bekreftelsen kom på fredag. Barnet, som vurderes som norsk statsborger, er under skolealder. Huitfeldt ønsker imidlertid ikke å si noe mer om verken barnet eller farens identitet, og hun vil heller ikke si noe om barnet har slekt i Norge på farens side.

LES OGSÅ: Polen advarer om økende trykk på grensene

Oppfordrer til å skjerme barnet

Barnet vil i Norge bli fulgt opp av barnevernstjenesten og motta barnefaglig oppfølging, sier utenriksministeren, som ber om at barnet blir skjermet og får ro ved ankomsten til Norge.

Ifølge VG , som omtalte saken først, ble mandagens hemmelige operasjon gjennomført i byen Qamishli i Rojava i Nord-Syria.

– Vi har fått god hjelp fra Forsvaret og norsk etterretning, og vi har hatt god dialog med myndighetene i Syria, sier Huitfeldt.

Barnet ble overført fra kurdiske selvstyremyndigheter til norsk personell fra UD og Forsvaret og er nå på vei til Norge via Irak.

LES OGSÅ: Rundt 1000 afghanere til Norge etter Kabuls fall

Ber om at flere hentes hjem

Redd Barna tar imot nyheten med stor glede og håper dette er starten på at flere hentes til Norge,

– Vi håper dette vitner om at norske myndigheter vil hente hjem de resterende barna og deres mødre, sier direktør Gunvor Knag Fylkesnes for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

– For oss er det helt uakseptabelt at norske myndigheter med viten og vilje tillater at norske barn blir sittende igjen i det som omtales som torturlignende forhold, og lar dem bli straffet for noe de ikke har gjort. Nå må de få komme hjem før det er for sent, sier hun.

Utenriksministeren har tidligere uttalt at det generelt er uaktuelt å hente hjem norske statsborgere som har reist ut som fremmedkrigere. Hun sier at norske myndigheter ikke kjenner til tilsvarende tilfeller med foreldreløse barn med norsk tilknytning i Syria.

– Men dersom vi får indikasjoner på det, så vil vi følge opp disse sakene, sier hun.

LES OGSÅ: Bendik fra Stjørdal er klovn i flyktningeleirer

Flere norske kvinner i Syria

Det er kjent at det sitter flere norske kvinner med barn i ulike leirer i Syria. Disse kvinnene sluttet seg i sin tid til IS. Ifølge Redd Barna bor det 40.000 barn fra 60 land under elendige forhold i leirene al-Hol og Roj i Syria som huser familier med bånd til terrororganisasjonen IS.

Leirene som drives av de kurdiske styrkene som har kontrollen i det nordøstlige Syria, ble opprettet for å huse IS-krigere som ble tatt til fange etter at IS ble beseiret. Men mange familiemedlemmer bor også i leirene.

Hvorvidt norske myndigheter skal hente hjem de norske statsborgerne eller ikke, har vært gjenstand for politisk debatt i lang tid. Tidligere denne måneden gikk 19 tidligere statsråder fra blant annet Venstre, KrF og Senterpartiet ut med oppfordring om å hente nordmennene hjem.