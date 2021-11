Magdalena Andersson går av som statsminister i Sverige

Mannen bak Giske-dokumentaren: - Jeg syntes det var spesielt at han nektet for at det var en realitet. Derfor måtte jeg spørre

Saken oppdateres.

Andersson sier imidlertid at hun er villig til å vende tilbake som statsminister som leder for en ren sosialdemokratisk regjering.

Andersson ber om å få gå av som statsminister i Sverige etter at Socialdemokraternas koalisjonspartner Miljöpartiet forlot mindretallsregjeringen. Det skjer få timer etter at Andersson ble godkjent av Riksdagen onsdag. Hun klarte ikke å få flertall for budsjettet. I stedet godkjente Riksdagen budsjettforslaget fra de opposisjonelle partiene Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) og Sverigedemokraterna (SD).

Miljöpartiet sa nei

Miljöpartiet vil ikke styre videre på et borgerlig budsjett og forlot regjeringskoalisjonen.

På et pressetreff forklarer MPs talspersoner Märta Stenevi og Per Bolund hvorfor de forlater regjeringen.

- Selv om vi har møtt Centerpartiets krav, har de valgt å slippe fram et budsjett fremforhandlet av SD, som skiller på folk og folk, slakter miljøbudsjettet og øker utslippene, sier Stenevi.

- Det er ikke MPs oppgave å regjere på et SD-forhandlet budsjett. Vi har et enstemmig partistyre bak oss om at vi ikke kan sitte i en regjering på et budsjett som SD har forhandlet fram, sier hun videre.

Sveriges 34. statsminister

Anderssons ble godkjent som Sveriges 34. statsminister etter at Vänsterpartiet gikk med på å gi passiv støtte til henne i bytte mot at minstepensjonen ble økt med 1.000 kroner i måneden.

Centerpartiets leder Annie Lööf hevdet da at Vänsterpartiet har fått for mye innflytelse og ville derfor ikke støtte regjeringens statsbudsjett.