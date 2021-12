Fra tirsdag må nordmenn ha negativ koronatest for å dra til Sverige

- Poenget er å sette seg et mål som er såpass hårete at du er i tvil om du klarer det

Saken oppdateres.

Sverige innfører fra tirsdag krav om at alle utenlandske besøkende over tolv år må vise fram en negativ test som ikke er mer enn 48 timer gammel. Både PCR-tester og hurtigtester godtas.

Pendlere er unntatt fra kravet, opplyser svenske myndigheter.

Danske myndigheter krever at reisende må legge fram negativ antigentest som er mindre enn 48 timer gammel eller en PCR-test som er maks 72 timer gammel. Tiltaket trådte i verk mandag, og det varer i første omgang til 17. januar.

Men det er en rekke unntak, blant annet for innreise fra den tyske delstaten Schleswig-Holstein, som grenser til Danmark, for forretningsreiser, for barn under 15 år og for personer som kan dokumentere at de har vært smittet med koronavirus i løpet av de siste seks månedene.