Sverige fjerner testkrav fra 21. januar – norske reisende må vise koronapass

Saken oppdateres.

Til og med 20. januar må alle reisende til Sverige kunne vise til en negativ koronatest som er gjort innen 48 timer før ankomst, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Dette blir nå endret, melder den svenske regjeringen. Fra 21. januar må de som vil reise til Sverige fra EU/EØS-land eller Norden, kunne vise fram EUs digitale koronapass eller tilsvarende.

Kravet gjelder utenlandske statsborgere over 18 år, med visse unntak.

De uten koronapass må kunne vise til en negativ koronatest tatt innen 72 timer før ankomst, eller bevise at de har kommet seg fra koronasykdom de siste seks månedene.

For reisende fra utenfor EU/EØS må de først og fremst være omfattet av et av unntakene fra Sveriges innreiseforbud, og i tillegg kunne vise til en negativ koronatest tatt innen 72 timer før ankomst.

Sverige innførte det omstridte kravet om koronatest for alle innreisende i desember, noe som førte til at flere hundre ble bortvist fra grensen. Regjeringen endrer reglene nå da de ikke lenger ser testkravet som et forholdsmessig tiltak.