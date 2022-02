Huitfeldt: Et russisk angrep mot Ukraina kan være nært forestående

Strømprisdemonstrasjoner over hele landet i dag

– Et russisk angrep mot Ukraina kan være nært forestående, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på pressekonferansen i Stortingets vandrehall tirsdag formiddag.

Hun møtte pressen sammen med forsvarsminister Odd-Roger Enoksen (Sp) etter å ha orientert Stortinget om den fortsatte russiske styrkeoppbyggingen mot Ukraina.

Angrep uten forvarsel

Det er vanskelig å si hvor stor risikoen er for at Russland invaderer Ukraina, sier Enoksen.

– Men det som er helt sikkert, er at Russland er i stand til å angripe Ukraina nærmest uten varslingstid, sa han.

Enoksen og Huitfeldt understreker at det er Russlands ansvar å deeskalere situasjonen. Utenriksministeren mener Russland så langt ikke har vist vilje til å engasjere seg i reelle forhandlinger, tross intenst diplomatisk arbeid over tid.

– Vi står overfor en alvorlig situasjon fordi russisk styrkeoppbygging fortsetter, sa Huitfeldt.

Norge sender opp mot 60 soldater til Litauen

Norge forsterker styrkebidraget i Litauen med 50–60 soldater. Enheten reiser til Litauen raskt og sendes for en tidsperiode for tre måneder med mulighet for forlengelse, opplyste Enoksen.

– Dette er en beredskap både for å vise solidaritet og for å bidra på den måten som den østlige flanken i Nato har bedt om bistand på, for å beskytte seg i en eventuell kritisk situasjon.

De norske styrkene skal ikke ha noen rolle i konflikten.

– Styrkene skal først og fremst være til stede på Natos område i østlige Nato-land. De har ingen rolle opp mot Ukraina annet enn at vi er en del av beskyttelsen mot et eventuelt angrep, sa Enoksen.

Ingen provokasjon

Det er ingen grunn til å tro at Russland vil oppfatte dette som en provokasjon, mener forsvarsministeren.

– Vi har vært der i lang tid, det ingen grunn til å tro at det skal oppfattes provoserende på noe som helst måte, sa han.

Det er heller ingen grunn til å øke beredskapen i nord.

– Vi ser ingen økt aktivitet eller økt risiko i nord. Det er en normal situasjon. Vi har flyttet styrker fra nord og ned til områdene rundt Ukraina, sa han.

UD er i kontakt med norske borgere

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg advarte fredag om en reell risiko for væpnet konflikt i Ukraina.

Senere samme dag ba Utenriksdepartementet (UD) norske borgere om å forlate Ukraina på grunn av sikkerhetssituasjonen. En rekke andre land har bedt om det samme, blant annet Tyskland, Sverige og Italia.

Regjeringen fraråder også alle reiser til Ukraina, samt reiser til eller opphold i Russland nærmere enn 25 mil fra den ukrainske grensa, og alle reiser til Hviterussland med unntak av hovedstaden Minsk.

– Vi har tatt kontakt med norske borgere som har registrert seg hos oss, om lag 100 personer, sa Huitfeldt.

Ambassaden i Kiev vil fortsatt være bemannet, men det vil bli gjort justeringer i personelloppsettet. Familiemedlemmer av ambassadeansatte er tidligere blitt bedt om å reise hjem, opplyste Huitfeldt.