Putin: – Vi ønsker selvsagt ikke krig

Saken oppdateres.

– Vi er klare til å jobbe videre sammen. Vi er klare til å følge forhandlingssporet, sa Putin på en pressekonferanse sammen med Tysklands statsminister Olaf Scholz etter tirsdagens møte.

– Vi ønsker selvsagt ikke krig, sa Putin.

Ifølge Putin kan Russland starte samtaler om å begrense utplasseringen av mellomdistanseraketter i Europa, om åpenhet om øvelser og andre tiltak for å bygge tillit.

Scholz sa på sin side at de diplomatiske mulighetene ikke er brukt opp og at varig sikkerhet kun kan oppnås i samarbeid med Russland.

– For europeerne er det klart at varig sikkerhet ikke kan oppnås mot Russlands vilje, kun sammen med Russland.

Den tyske statsministeren sa at Russlands kunngjøring om tilbaketrekking av soldater fra områder nær Ukraina er «et godt tegn». Han la til at han håper på flere lignende skritt.

Etter møtet tok Putin også til orde for at gassrørledningen Nord Stream 2 tas i bruk. Den forbinder Russland med det europeiske markedet via Tyskland. Den russiske presidenten mener gassrørledningen sørger for energisikkerhet i Europa og kalte den et miljøvennlig energiprosjekt uten «politiske overtoner».