AFP: Putin skal anerkjenne opprørerkontrollerte områder i Øst-Ukraina som uavhengige

Saken oppdateres.

Russlands president Vladimir Putin skal om kort tid holde en tale på russisk TV.

AFP siterer kilder i Kreml på opplysningene om at Putin vil anerkjenne de opprørerkontrollerte regionene.

Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz skal være orientert om beslutningen, ifølge AFPs kilder.

Meldingen kom kort tid etter at EU gikk ut og uttalte at en russisk anerkjennelse av utbryterregionene i Øst-Ukraina som uavhengige, vil være et brudd på folkeretten. EUs utenrikssjef Josep Borrell sier unionen står klar til å svare.

Ekstraordinært møte

Putin har mandag holdt et ekstraordinært møte med det russiske sikkerhetsrådet. Årsaken var de økende spenningene i Russlands forhold til Ukraina og vestlige land, ifølge Putins talsperson, Dmitrij Peskov.

Prorussiske separatister i regionene Donetsk og Luhansk øst i Ukraina har bedt Putin anerkjenne dem som selvstendige stater. Også Dumaen har fremmet et forslag om dette. Ifølge AFP kommer Putins avgjørelse mandag.

Som følge av den økende trusselen om russisk invasjon, ber Ukraina om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

- Alvorlig trussel

Russland står overfor «en alvorlig og svært stor trussel» i Ukraina, sier president Vladimir Putin.

– Bruken av Ukraina som et instrument for konfrontasjon med landet vårt, utgjør en alvorlig og svært stor trussel mot oss, sa Putin da han på kort varsel sammenkalte det russiske sikkerhetsrådet mandag ettermiddag.

Han understreket samtidig at Moskvas fremste prioritet «ikke er konfrontasjon, men sikkerhet».

Sikkerhetsrådet diskutere ifølge Putin også Dumaens forslag om å anerkjenne de separatistkontrollerte områdene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina som uavhengige.

Oppfordring

De to utbryterregionene har siden 2014 vært kontrollert av russiskstøttede separatister, som i snart åtte år har ligget i krig med ukrainske regjeringsstyrker.

Over 14.000 mennesker er drept, og store deler av det som tidligere var Ukrainas viktigste industriregion, ligger i grus.

Separatistlederen i Luhansk, Leonid Pasechnik, oppfordret mandag Putin til å anerkjenne utbryterregionen som uavhengig republikk i en video som ble sendt på russisk TV.

Denis Pusjilin, lederen for den selverklærte Folkerepublikken Donetsk, kom med en lignende appell.

Kreml-skepsis

Kreml har tidligere gitt uttrykk for en viss skepsis til å anerkjenne de to utbryterregionene og har vist til at det i så fall betyr at Minsk-avtalen fra 2015 blir gravlagt en gang for alle.

Minsk-avtalen, som i ettertid har vært omtalt som et diplomatisk kupp fra Moskvas side, pålegger Ukraina å endre grunnloven og gi en stor grad av selvstyre til Donetsk og Luhansk i en føderasjon, noe som indirekte vil gi Russland stor innflytelse over ukrainsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, uten å resultere i internasjonal fordømmelse og sanksjoner.

Putin ser imidlertid ut til å ha mistet troen på avtalen, som kom i stand etter forhandlinger der også Frankrike og Tyskland spilte sentrale roller.

– Vi innser nå at det ikke er utsikter til at avtalen blir etterlevd, sa Putin under møtet i det russiske sikkerhetsrådet.

Det hvite hus: Russland har en brutal strategi

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sier de har etterretningsopplysninger som tyder på at en russisk Ukraina-invasjon vil bli brutal.

Russland vil «knuse» sivilbefolkningen i landet, hevder Sullivan.

Det hvite hus advarer også om at utsiktene til en fredelig løsning ser ut til å løpe ut i sanden, med store russiske styrker langs grensen, sammenstøt og skyting fra russiskstøttede opprørere mot ukrainske stillinger øst i landet.

– En invasjon vil bli en ekstremt voldelig operasjon som vil koste liv både blant ukrainere og russere, både sivile og militære, sier Sullivan til NBC News.

USA har tidligere sendt et brev til FN der de sier at Russland har en liste over ukrainere som skal drepes eller sendes til fengselsleirer ved en eventuell invasjon.

Lavrov og Blinken møtes torsdag i Genève

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at han skal ha et nytt møte med USAs utenriksminister Antony Blinken i Genève torsdag.

I en telefonsamtale søndag ettermiddag skal Frankrikes president Emmanuel Macron og Russlands president Vladimir Putin ha blitt enige om å fortsette forsøk på å løse Ukraina-krisen. Et toppmøte mellom Putin og USAs president Joe Biden ble antydet.

Muligheten for et slikt toppmøte antas å bli et tema for de planlagte samtalene mellom Lavrov og Blinken.

Lavrov skal også til Paris fredag, opplyser den franske regjeringen. Der skal han møte sin franske kollega Jean-Yves Le Drian, og de skal sammen legge grunnlaget for toppmøtet mellom Putin og Biden, melder det franske utenriksdepartementet.