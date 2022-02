Putin: Ukraina ble skapt av Sovjetunionen

Saken oppdateres.

Den russiske presidenten uttalte blant annet at Ukraina ble skapt av Lenin i sovjettiden, og sa at Øst-Ukraina fra gammelt av var russisk territorium.

– La oss starte med det faktum at det moderne Ukraina i sin helhet ble skapt av Russland, mer presist av det bolsjevikiske, kommunistiske Russland. Denne prosessen startet nesten med en gang etter revolusjonen i 1917, sa han ifølge CNN.

– Siden annekterte Stalin flere områder til Sovjetunionen som han ga til Ukraina, områder som tidligere tilhørte Polen, Romania og Ungarn. Og i 1954, av en eller annen grunn, tok Khrusjtsjov Krim fra Russland og ga det til Ukraina, fortsatte han.

Putin sa også at Russland ble «ranet» da Sovjetunionen kollapset i 1991.

Myndighetene i Kreml har ifølge AFP sagt at Putin vil anerkjenne separatistkontrollerte områder øst i Ukraina som uavhengige.

Norge fordømmer

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier at Norge fordømmer den russiske beslutningen om å anerkjenne de selverklærte «folkerepublikkene» i Luhansk og Donetsk.

– Beslutningen er nok en krenkelse av Ukrainas suverenitet, sier hun i en uttalelse til NTB.

Huitfeldt sier videre at Norge støtter konsekvent Ukrainas selvstendighet og territorielle integritet innenfor internasjonale anerkjente grenser.

– Norge støtter et hastemøte om situasjonen i FNs sikkerhetsråd, sier hun.

EU sier en russisk anerkjennelse av utbryterregionene i Øst-Ukraina som uavhengige vil være et brudd på folkeretten, og er klare til å svare.

– Mens vi har sittet i møte har vi fulgt diskusjonene i det russiske sikkerhetsrådet. Vi forstår at den endelige avgjørelsen ikke er tatt ennå. Vi forventer at Putin ikke anerkjenner de to utbryterrepublikkene. Vi vil reagere med en sterk samlet front om han gjør det, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell på en pressekonferanse i Brussel mandag kveld.

EUs utenrikssjef var samtidig tydelig på at EUs ambassader er åpne og er fullt operative.

Samlet front

– Vi ber president Putin respektere folkeretten og Minsk-avtalene og venter at han ikke anerkjenner Donetsk og Luhansk som uavhengige regioner, sa Borrell etter et møte med EUs utenriksministre i Brussel.

– Vi er klare til å reagere som en sterk, samlet front i tilfelle han skulle bestemme seg for å gjøre det.

Sanksjoner

EU har advart om at de vil innføre sanksjoner uten sidestykke mot Moskva hvis Russland invaderer Ukraina etter at landet har utplassert anslagsvis 150.000 soldater langs grensen.

– Vi har en pakke forberedt. Denne pakken har visse komponenter som kan implementeres i forskjellig grad avhengig av aggresjonsnivået. Til nå er det tydelig og sterkt samhold mellom EUs 27 medlemsland, sa Borrell.

Kritisk punkt

Ifølge utenrikssjefen har Russland skapt den største trusselen i Europa siden andre verdenskrig.

– Vi er vi et kritisk punkt. Vi har fordømt den russiske oppbyggingen ved grensen til Ukraina. Vi har også fordømt handlinger som er tydelig skapt for å gå til et militært angrep. Det er et klassisk grep. Vi roser Ukraina for måten de har oppført seg på, sa Borrell.

Han la til at Ukrainas sikkerhet er Europas sikkerhet.

– Vi vil fortsette å støtte Ukraina og bidrar med 1,2 milliarder euro. Vi vil også støtte det militære i Ukraina med profesjonell militær hjelp. Vi vil sende eksperter til Ukraina for å hjelpe dem med cyberangrep, fortsatte utenrikssjefen.