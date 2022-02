Russland anerkjenner ukrainske Luhansk og Donetsk som uavhengige stater

Bare det å ha ordet revolusjon i et prinsipprogram, holder for meg

Stoltenberg: Russland prøver å iscenesette et påskudd for å invadere Ukraina

Saken oppdateres.

Den russiske presidenten holdt mandag kveld en TV-tale om situasjonen, noen timer etter et TV-sendt møte i landets sikkerhetsråd. Putin snakket om historien, og sa at Ukraina ble skapt av Lenin i sovjettiden. Han hevdet at Øst-Ukraina fra gammelt av var russisk territorium.

Russiske statskontrollerte medier har den siste tiden brakt stadige meldinger om ukrainske provokasjoner og angrep øst i Ukraina, og også på russisk territorium. Ukrainske myndigheter avviser påstandene tvert.

Putin hevdet i sin tale at USA og Nato har gjort Ukraina til en «krigsskueplass». Situasjonen øst i Ukraina er «kritisk», sa den russiske presidenten.

Det er frykt for at den russiske anerkjennelsen kan bane vei for at det settes inn russiske styrker i områdene. Det vil i så fall bety en dramatisk eskalering av situasjonen. Russland har utplassert omkring 150.000 soldater i Ukrainas nærområder, ifølge USA og Nato.

Ukraina har bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

Norge slutter seg til EUs sanksjoner

Norge har sluttet seg til sanksjonene EU har innført som følge av Russlands anerkjennelse av ukrainske Luhansk og Donetsk som selvstendige stater, melder VG.

– Norge har tett kontakt med allierte og partnere, inkludert EU. Vi vil bidra til en samlet og enhetlig respons på Russlands opptreden. Norge har sluttet seg til alle sanksjonene EU har innført som følge av Russlands folkerettsstridige handlinger i Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til avisa.

Tidligere mandag kveld sa Huitfeldt at Norge fordømmer den russiske beslutningen om å anerkjenne de selverklærte «folkerepublikkene» i Luhansk og Donetsk.

– Beslutningen er nok en krenkelse av Ukrainas suverenitet, sa hun i en skriftlig uttalelse til NTB.

Huitfeldt sa videre at Norge konsekvent støtter Ukrainas selvstendighet og territorielle integritet innenfor internasjonale anerkjente grenser.

– Norge støtter et hastemøte om situasjonen i FNs sikkerhetsråd, sier hun.

Sanksjoner

USA varsler sanksjoner mot de to utbryterregionene Donetsk og Luhansk øst i Ukraina etter at Russland anerkjente de som selvstendige stater.

Sanksjonene vil ikke rette seg mot Russland, men mot de prorussiske separatistene som kontrollerer Donetsk og Luhansk. Russlands president Vladimir Putin erklærte den russiske anerkjennelsen av de to som selvstendige stater mandag kveld.

USAs president Joe Biden har mandag kveld hatt en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som varte i omtrent 35 minutter, i etterkant av erklæringen om anerkjennelsen. Biden har også ringt til Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz.

EU reagerer

Også EU varsler sanksjoner mot «individer involvert i den ulovlige handlingen som anerkjennelsen er», heter det i en uttalelse fra unionen.

– Anerkjennelsen av to separatistkontrollerte områder i Ukraina som selvstendige, er et grovt brudd på folkeretten, Ukrainas territoriale integritet og Minsk-avtalen, sa EU-lederne Charles Michel og Ursula von der Leyen i separate Twitter-meldinger.

EUs utenrikssjef Josep Borrell sa tidligere på dagen at EU ville reagere med «en sterk samlet front» i tilfelle Russland anerkjente utbryterregionene.

Så langt er ikke de konkrete detaljene om eventuelle sanksjoner kjent, og det er ennå ikke klart når de vil tre i kraft.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod sier imidlertid at de retter seg mot Russlands finanssektor. I tillegg det er eksportrestriksjoner og sanksjoner mot enkeltpersoner.

– Jeg vil ikke være mer spesifikk. Men det er den mest omfattende pakken av sanksjoner Russland noensinne har sett, sier han.

Stoltenberg

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fordømte Russlands handlemåte.

– Dette undergraver ytterligere Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, eroderer innsatsen for en løsning av konflikten og bryter Minsk-avtalen, som Russland er part i, skriver han i en uttalelse.

Oppfordring

Luhansk og Donetsk har siden 2014 vært kontrollert av russiskstøttede separatister, som i snart åtte år har ligget i krig med ukrainske regjeringsstyrker.

Over 14.000 mennesker er drept, og store deler av det som tidligere var Ukrainas viktigste industriregion, ligger i grus.

Anerkjennelsen av de to områdene som selvstendige fra russisk side, betyr at Minsk-avtalen fra 2015 blir gravlagt en gang for alle.

Avtalen, som i ettertid har vært omtalt som et diplomatisk kupp fra Moskvas side, pålegger Ukraina å endre grunnloven og gi en stor grad av selvstyre til Donetsk og Luhansk i en føderasjon, noe som indirekte ville gitt Russland stor innflytelse over ukrainsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Brutal strategi

Det hvite hus advarte mandag om at utsiktene til en fredelig løsning på konflikten ser ut til å løpe ut i sanden, med store russiske styrker langs grensen, sammenstøt og skyting fra russiskstøttede opprørere mot ukrainske stillinger øst i landet.

– En invasjon vil bli en ekstremt voldelig operasjon som vil koste liv både blant ukrainere og russere, både sivile og militære, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Sullivan til NBC News.

USA har tidligere sendt et brev til FN der de sier at Russland har en liste over ukrainere som skal drepes eller sendes til fengselsleirer ved en eventuell invasjon.

– Det vil bli en krig ført av Russland mot det ukrainske folket for å undertrykke dem, knuse dem og skade dem, sa Sullivan mandag.

Propagandakrig

Mandag hevdet Russland at fem ukrainske sabotører hadde blitt drept i kamper nær den russisk-okkuperte byen Mitjakinskaja, og at det ukrainske militæret hadde skutt mot en russisk grensepost i samme område.

Ukraina avviser anklagene som falske nyheter. Regjeringene i USA og Ukraina har gjentatte ganger advart om at Russland vil iscenesette angrep for å fremme sin agenda.

Sikkerhetspolitisk ekspert Jan Hallenberg ved Utrikespolitiska Institutet i Stockholm sier til TT at Russland leter etter et påskudd for å gå til krig, og at det allerede foregår en propagandakrig.

– Jeg har sagt før at jeg tror russerne leter etter en grunn til å gå til krig. Russlands president Vladimir Putin sier at det foregår et folkemord mot russisktalende ukrainere i Donbass-regionen, noe som er en helt grotesk overdrivelse. Det er sannsynlig at det vil komme enda flere tvilsomme påstander, sier han.