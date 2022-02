USA: Russiske styrker er nesten helt klare til å invadere Ukraina

Saken oppdateres.

– Vi vurderer i dag at han nærmer seg 100 prosent av alle styrkene som vi vurderer at han vil bringe inn. Han er sabla nær 100 prosent, sier en tjenestemann i det amerikanske forsvaret til journalister onsdag kveld.

Vedkommende ønsker ikke å bli navngitt.

- 150 000 soldater

Han sier også at 80 prosent av de anslagsvis 150.000 russiske soldatene langs den ukrainske grensen er i beredskapsstillinger, det vil si at de er spredt ut i angrepsstillinger noen få kilometer fra grensen.

– Han er så klar som han kan være. Enten de faktisk går inn eller ei, så er det opp til Putin. De kan gå inn når som helst nå, sier han.

Biden

USAs president Joe Biden sa tirsdag at en russisk invasjon i Ukraina har begynt, mens amerikanske embetsfolk har sagt at de ennå ikke har bevis for at russiske styrker har krysset grensen til Ukraina.

– Vi kan fortsatt ikke bekrefte at russiske militære styrker har beveget seg inn i Donbas-områdene, sier den ikke navngitte tjenestemannen.

Donbas er området i Øst-Ukraina der de to utbryterregionene Donetsk og Luhansk ligger. Mandag anerkjente Russland de to regionene som selvstendige stater, noe som har vakt sterk fordømmelse i en rekke land samt FN.