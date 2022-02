Tre ledertyper du bør vokte deg for: – Disse kan skape et veldig giftig arbeidsmiljø, sier forsker

Saken oppdateres.

Det skjer dagen etter at Zelenskyj gjorde det klart at han fremdeles ønsker å gå diplomatiske veier for å løse krisen. Han understreket imidlertid samtidig at Ukraina ikke kommer til å gi fra seg territorier til Russland.

Det fremste målet er å sikre landets suverenitet og terretorielle integritet, uttalte den ukrainske presidenten, som har ønsket vestlige sanksjoner mot Russland velkommen.

Zelenskyj utelukket tirsdag en full mobilisering.