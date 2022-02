Ukraina oppfordrer landsmenn til å forlate Russland

Tre ledertyper du bør vokte deg for: – Disse kan skape et veldig giftig arbeidsmiljø, sier forsker

Saken oppdateres.

Trusselen om russisk invasjon kan gjøre det vanskelig å tilby konsulære tjenester.

– På grunn av eskaleringen i russisk aggresjon mot Ukraina, som kan føre til betydelig reduksjon i tilbudet om konsulær hjelp i Russland, oppfordrer utenriksdepartementet ukrainske borgere til å unngå reiser til Russland, og til borgere som er i Russland, til å forlate landet umiddelbart, står det i en uttalelse fra ukrainsk UD onsdag.

Ukraina kaller inn reservestyrker

Den ukrainske presidenten Volodomyr Zelenskyj kaller inn reservestyrker. Tidligere soldater mellom 18 og 60 år kalles inn til maks ett års tjeneste, ifølge Reuters.

Det skjer dagen etter at Zelenskyj gjorde det klart at han fremdeles ønsker å gå diplomatiske veier for å løse krisen. Han understreket imidlertid samtidig at Ukraina ikke kommer til å gi fra seg territorier til Russland.

Det fremste målet er å sikre landets suverenitet og terretorielle integritet, uttalte den ukrainske presidenten, som har ønsket vestlige sanksjoner mot Russland velkommen.

Zelenskyj utelukket tirsdag en full mobilisering.