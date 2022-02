Huitfeldt beskyldte Russland for løgn da hun møtte landets ambassadør

Er veisalt årsaken til at asfalten smuldrer opp?

Saken oppdateres.

– Jeg har i dag innkalt den russiske ambassadøren til samtale. Jeg formidlet sterkt til ham at Russland bærer det hele og fulle ansvar for denne invasjonen, sa Huitfeldt (Ap) da hun møtte pressen fredag ettermiddag.

– Russland har tidligere formidlet at de hadde ingen intensjon om å invadere Ukraina. Jeg sa til ham at det viste seg å være en løgn. Norge og Russland har levd i fred i mer enn 100 år. Dette meningsløse angrepet ikke i det russiske folks interesse, sa Huitfeldt da hun møtte pressen fredag ettermiddag.

– Det er det som er det meningsløse i situasjonen. De valgte å invadere Ukraina. De verste spådommene slo til, sa hun til pressen.

Hun hadde da formidlet til den russiske ambassadøren Teimuraz Otarovisj Ramisjvilij at Russland bærer det hele og fulle ansvar for invasjonen av Ukraina.

Russland har tidligere formidlet at de ikke hadde noen intensjon om å invadere Ukraina.

– Jeg sa til ham at det viste seg å være en løgn. Norge og Russland har levd i fred i mer enn 100 år. Dette meningsløse angrepet ikke i det russiske folks interesse, sa Huitfeldt.

Putin har løyet til en hel verden og til det ukrainske folket, sa hun.

– Han sa at det var en militærøvelse, at de ville trekke seg tilbake, og han gjorde narr av vestlige ledere som sa at dette ville skje, sa Huitfeldt.

Utenriksministeren sier at det er for tidlig å si hvordan invasjonen vil påvirke det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland.





























