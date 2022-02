Ukrainerne kreve våpenhvile

Saken oppdateres.

De ukrainske forhandlerne ankom byen Homjel sørøst i Hviterussland, 50 kilometer fra grensa til Ukraina, en snau halvtime før det varslede møtet klokka 10 mandag.

Ukrainas krav under samtalene er krystallklart: Øyeblikkelig våpenhvile og tilbaketrekking av russiske styrker, het det i en uttalelse fra president Volodymyr Zelenskyjs kontor rett før møtet.

Zelenskyj opplyste søndag at Ukraina ikke har stilt noen betingelser for å møte de russiske utsendingene.

Den russiske delegasjonen ledes av Vladimir Medinskij, men det er ikke kjent hvilke krav han har med i vesken.

Russland kommer ikke til å kunngjøre sin posisjon i forkant av samtalene med delegasjonen fra Ukraina, opplyste president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov mandag morgen.

– Jeg foreslår at vi avventer samtalene. Jeg kommer ikke til å kunngjøre noen forhandlingsposisjoner, sa han.

I en uttalelse fra den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj søndag, ble det uttalt at han var villig til å ha samtaler med Russland, men at han ikke hadde stort håp om en enighet.

– La dem forsøke, så ikke en eneste innbygger i Ukraina i ettertid skal være i tvil om at jeg, som president, gjorde et forsøk på å stanse krigen, uttalte Zelenskyj.

Følg utviklingen i Ukraina i vårt livestudio

Chelsea-eier involvert

Mandag formiddag melder flere medier at Chelsea-eier Abramovitsj er involvert i forsøk på å stoppe krigen i Ukraina.

Russeren Roman Abramovitsj er blitt kontaktet av Ukraina etter Russlands invasjon, og han prøver å hjelpe landet ut av krigen, ifølge en talsperson.

– Jeg kan bekrefte at Roman Abramovitsj ble kontaktet av ukrainsk side for støtte for å oppnå en fredelig løsning, og at han har prøvd å hjelpe siden den gang, sier Aleksander Rodnjanskij ifølge The Guardian.

Lørdag kveld trakk den russiske milliardæren seg ut fra den daglige driften av Chelsea, og han har ikke uttalt seg siden det.

– Med tanke på hva som står på spill, ber vi om forståelse for hvorfor vi ikke har kommentert verken situasjonen som sådan eller hans involvering, fortsetter Rodnjanskij.

Rodnjanskij forteller at Abramovitsj ble kontaktet gjennom det jødiske miljøet, og at han siden har prøvd å mobilisere for en fredfull løsning.